DeSantis firma leyes que refuerzan la transparencia sindical y reforman la educación de Florida

MIAMI. – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes 1 de mayo en Fort Myers dos extensas leyes que reforman el sistema educativo y endurecen los requisitos a los sindicatos del sector público, con el objetivo de aumentar la transparencia, la representación y mejorar la calidad educativa en todo el estado.

La primera legislación, conocida como SB 1296, introduce una reforma profunda al funcionamiento de los sindicatos del sector público, especialmente en el ámbito educativo, con énfasis en transparencia, representatividad, la rendición de cuentas y control financiero.

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Mayor transparencia y control financiero

La ley obliga a todos los sindicatos a certificarse antes de representar a empleados públicos y renovar esa certificación anualmente con información actualizada. Además, deberán presentar estados financieros auditados por un contador independiente, detallando ingresos, gastos, salarios de directivos y el uso de los fondos.

También se elimina la deducción automática de cuotas sindicales desde la nómina. A partir de ahora, los trabajadores deberán pagar directamente a la organización, eliminando al empleador como intermediario.

“No deberían operar entidades que no cuentan con el respaldo de las personas que dicen representar”, afirmó DeSantis al defender la medida.

Requisitos para certificarse y mantener la representación

Uno de los cambios más significativos es el establecimiento de nuevos umbrales de apoyo. Para iniciar el proceso de certificación, un sindicato deberá demostrar el respaldo de al menos el 30% de los empleados que pretende representar.

Para mantener su certificación, deberá contar con el apoyo de al menos el 60% de sus miembros en determinados casos. Si no alcanza ese nivel, deberá someterse a un proceso de recertificación mediante votación.

La ley también permite a los trabajadores cancelar su afiliación en cualquier momento del año y obliga a detener el cobro de cuotas en un plazo corto.

“Los sindicatos deberán demostrar un apoyo claro y significativo de los educadores”, explicó el comisionado de educación de Florida Anastasios Kamoutsas.

Impacto en el sistema educativo

El gobernador también vinculó esta reforma con la necesidad de reducir la influencia política de algunas organizaciones sindicales en la educación pública.

“Los padres, contribuyentes y estudiantes no creen que ese sea el rol correcto”, señaló DeSantis, al criticar la agenda de algunos sindicatos a nivel nacional.

Además, la normativa establece mecanismos para agilizar aumentos salariales a docentes, evitando retrasos en su implementación.

Salarios a los maestros

Sobre el tema salarial, la ley SB 1296 introduce un cambio clave en cómo se distribuyen los aumentos a los maestros.

El gobernador DeSantis explicó que la medida crea un mecanismo para que los incrementos aprobados en el presupuesto lleguen directamente a los docentes sin retrasos asociados a negociaciones sindicales.

“Ese dinero va directamente a los maestros, sin ser bloqueado por los sindicatos”, afirmó durante la firma.

En la práctica, la ley establece un proceso más ágil que limita los impasses en la negociación colectiva, evitando que los aumentos salariales queden retenidos por disputas entre Distritos escolares y sindicatos.

Por su parte, el comisionado Kamoutsas señaló que el objetivo es garantizar que los fondos asignados se paguen a tiempo.

“Todavía hay distritos donde los maestros no han recibido ese dinero cuando fue aprobado desde el 1 de julio… no es la junta escolar, es el sindicato el que lo retrasa”, sostuvo.

HB 1279: una reforma integral para mejorar la educación

La segunda legislación firmada por DeSantis, HB 1279, es un amplio paquete de reformas que aborda múltiples áreas del sistema educativo en Florida, desde la educación básica hasta la universitaria.

Rendimiento y resultados

La ley introduce métricas más exigentes para evaluar instituciones educativas, incluyendo tasas de graduación, empleo y niveles salariales de egresados. También obliga a evaluar a proveedores educativos y eliminar a aquellos que no cumplan con los estándares establecidos.

“Estas reformas son un paso positivo para fortalecer nuestra educación y apoyar a nuestros educadores con una representación real”, afirmó Kamoutsas.

Nuevas rutas educativas y conexión con el empleo

Uno de los cambios clave es la creación de nuevas sendas de aprendizaje, especialmente en Matemática, adaptadas a carreras como Tecnología, Salud, Negocios e Industria. Se incluyen cursos de Álgebra aplicada con enfoque práctico.

Asimismo, se amplía el acceso a certificaciones tecnológicas desde niveles tempranos mediante programas educativos especializados.

Mayor control y transparencia en servicios educativos

La legislación busca fortalecer los derechos de los padres, especialmente en educación especial. Las escuelas deberán notificar cuando no se brinden servicios establecidos en los planes educativos individuales y proporcionar registros detallados del progreso del estudiante.

“Estas leyes continuarán el impulso de Florida en educación”, agregó Kamoutsas ante los presentes.

Cambios en escuelas K-12 y seguridad

HB 1279 amplía las opciones de educación virtual y redefine el concepto de “emergencia educativa”, otorgando mayor poder a los Distritos para intervenir en escuelas de bajo rendimiento.

En materia de seguridad, se amplían las opciones para personal de seguridad escolar y se otorga mayor autonomía a las escuelas charter.

Incentivos para docentes y ajustes académicos

Por otro lado, la ley contempla bonificaciones para maestros basadas en el rendimiento de los estudiantes en cursos avanzados y establece un sistema uniforme para ponderar calificaciones.

También flexibiliza los requisitos de graduación al permitir que actividades artísticas cuenten como créditos académicos.

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