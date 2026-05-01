viernes 1  de  mayo 2026
SEGURIDAD NACIONAL

Pentágono firma acuerdo con grandes tecnológicas para Inteligencia Artificial

SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services se integrarán en los sistemas clasificados más sensibles del Departamento de Defensa

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo.

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo.

AUBREY GEMIGNANI NASA/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Pentágono anunció el viernes acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial para implementar su tecnología en sistemas militares clasificados, un contrato que no incluye a Anthropic, compañía que tuvo enfrentamientos con el Departamento de Defensa.

Según un comunicado del gobierno estadounidense, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services se integrarán en los sistemas clasificados más sensibles del Departamento de Defensa, utilizados para la planificación de misiones, la orientación de armas y otros fines.

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El anuncio no incluye a Anthropic, empresa que se encuentra inmersa en una disputa con el Pentágono debido a su exigencia de establecer salvaguardas respecto a la forma en que el ejército utiliza sus herramientas de IA.

Las fuerzas armadas estadounidenses buscan dejar de depender de la IA de Anthropic, debido a la objeción de la compañía a que su tecnología se utilice en temas importantes de la seguridad nacional.

A principios de este año, el Pentágono calificó a la empresa de IA como un riesgo para la cadena de suministro, prohibiendo su uso por parte del ejército estadounidense y sus contratistas.

El modelo de IA de Anthropic, Claude, era el único autorizado -bajo el gobierno de Joe Biden- para su uso en operaciones clasificadas por el ejército.

El anuncio de este viernes presentó los acuerdos con los rivales de Anthropic como un elemento central de la iniciativa de la administración del presidente Donald J. Trump para construir lo que denominó una "fuerza de combate con prioridad en la IA".

Esas integraciones "agilizarían la síntesis de datos, mejorarían la comprensión situacional y potenciarían la toma de decisiones de los combatientes", afirmó el comunicado.

El Pentágono señaló que su plataforma GenAI.mil —descrita como su sistema oficial de IA— ya había sido utilizada por más de 1,3 millones de miembros del personal del Departamento, generando decenas de millones de solicitudes ("prompts") y desplegando cientos de miles de agentes en un plazo de cinco meses.

FUENTE: Con información de AFP.

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