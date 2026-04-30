Aparece en Londres estatua con supuesta firma de Banksy

Una estatua firmada supuestamente por el elusivo artista británico Banksy ha aparecido en las últimas horas en el centro de Londres.

LONDRES.- Una estatua firmada supuestamente por el elusivo artista británico Banksy ha aparecido en las últimas horas en el centro de Londres , aunque él no ha confirmado todavía su autoría por sus canales habituales.

Es una escultura sobre un pedestal de un hombre de tamaño natural, vestido con un traje, que empuña una bandera que le tapa el rostro mientras parece marchar a paso firme, a punto de dar un salto al vacío.

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En el pedestal está grabada lo que parece ser la firma de Banksy.

Autoridades

En las últimas horas las autoridades han colocado un cerco de vallas metálicas en torno a la estatua, que se ubica en la avenida Waterloo Place, donde se erigen monumentos a personalidades como Eduardo VII o la enfermera Florence Nightingale y a los Caídos en la Guerra de Crimea.

La estatua se encuentra a medio camino entre la plaza de Trafalgar y el palacio de Buckingham.

El 'mensaje' o contenido de la escultura sí parece alineado con el estilo de Banksy: el protagonista aparenta ser un político, por su traje y porque porta una bandera, que está a punto de tropezar y caer.

Banksy, cuya identidad es un misterio, no siempre firma sus obras, por lo que este detalle no basta para "autentificar" la nueva escultura. En su cuenta de Instagram o en su propia web (www.pestcontroloffice.com) no aparecen esta mañana menciones a esta estatua.

FUENTE: EFE