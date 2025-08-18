lunes 18  de  agosto 2025
Neymar rompe en llanto tras histórica y humillante goleada del Vasco da Gama al Santos

Vasco da Gama humilla al Santos con un 6-0 histórico que obliga a llorar a Neymar y al público darse la espalda

El delantero del Santos #10 Neymar reacciona desde el banquillo durante el partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians de Sao Paulo el 9 de marzo de 2025.

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Vasco da Gama logró un triunfo histórico en la vigésima jornada del Brasileirao 2025, al golear 6-0 al Santos en el estadio Morumbis de São Paulo. Se trata de la mayor derrota sufrida por el Santos en la historia del torneo, y la peor goleada en la carrera de Neymar.

Con este resultado, el Flamengo se mantiene líder del campeonato, seguido por Palmeiras y Cruzeiro.

Neymar, destrozado tras la peor derrota de su carrera

El astro brasileño Neymar Jr. jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar la debacle. Al finalizar el encuentro, se mostró desconsolado, rompiendo en llanto y abrazándose con Fernando Diniz, técnico del Vasco da Gama y exseleccionador de Brasil.

“Resumiendo todo: fue una mierda. Es una vergüenza hacer este tipo de partido con la camiseta del Santos”, declaró Neymar ante los medios, calificando la derrota como la experiencia más humillante de su carrera.

Crisis en Santos y destitución de Cléber Xavier

La goleada tuvo consecuencias inmediatas. La directiva del Santos anunció la destitución de su técnico Cléber Xavier, quien apenas dirigió 15 partidos en su primera experiencia como entrenador principal, tras 24 años como asistente de Tite.

Durante el partido, parte de la afición del Santos mostró su indignación al dar la espalda al campo tras el sexto gol del Vasco da Gama, en señal de protesta.

Una mancha histórica en la carrera de Neymar

El 0-6 ante Vasco da Gama pasará a la historia no solo como la peor goleada del Santos en el Brasileirao, sino también como la derrota más dura en la trayectoria profesional de Neymar, quien confesó sentirse “avergonzado y decepcionado”.

