Neymar vuelve a jugar con el Santos tras cirugía de rodilla

BRASILIA.- El astro brasileño Neymar regresó al campo de juego este domingo luego de una ausencia de varias semanas por una cirugía en su rodilla y a pocos meses de que el seleccionador de Brasil , Carlo Ancelotti , defina sus convocados para el Mundial .

El atacante de 34 años salió del banco de suplentes del Santos para el segundo tiempo del duelo ante el modesto Velo Clube por el campeonato Paulista, que acabó con victoria para el Peixe por 6-0.

En su primera aparición desde diciembre de 2025, "Ney" mostró algunos destellos de talento, en un juego que ya estaba 3-0 en el entretiempo.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain regresó al fútbol brasileño el año pasado con el objetivo de retomar su mejor nivel y llegar a la Seleçao para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque se ha visto opacado por recurrentes lesiones, Neymar logró salvar al Santos del descenso con cinco goles en la recta final del Brasileirão 2025. Al final de la temporada el club de sus amores extendió su contrato hasta el final de 2026.

Estuvo ausente en las primeras fechas del Brasileirão y del campeonato Paulista de 2026 por una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda a la que se sometió a mediados de diciembre.

Máximo anotador histórico de la Seleção de Brasil, con 79 goles, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Neymar aún no ha jugado en el ciclo del italiano Ancelotti, que comenzó en junio.

Brasil está encuadrado con Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C de la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

La Canarinha disputará amistosos ante Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente, como parte de su preparación al Mundial.

Boca sigue sin levantar cabeza

Boca Juniors volvió a mostrar una imagen deslucida este domingo y tuvo que conformarse con un empate 0-0 ante el modesto Platense, un resultado mediocre que reprobaron con silbidos miles de hinchas en La Bombonera, en uno de los duelos por la quinta fecha del torneo Apertura argentino.

El Xeneize volvió a quedar en deuda frente a sus seguidores con una pobrísima tarea colectiva y fue superado en varios pasajes por el Calamar. Careció de inventiva en el ataque y tampoco encontró rebeldía ante el mal momento de varias de sus figuras.

