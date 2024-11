Nueva serie investigativa de América TeVé aborda la Inteligencia Artificial

“¿Sobrevivirá el hombre y el mundo como lo conocemos hoy a la Inteligencia Artificial? ¿Llegará esta herramienta, creada por nosotros mismos, a remplazarnos? ¿Cuáles son los retos y conflictos éticos, morales y sociales que nos plantea el desarrollo casi infinito de las aplicaciones de la Inteligencia Artificial? “Son algunos de los cuestionamientos que propone nuestra serie, pionera en su género al menos en la televisión local”, adelantó Miguel Cossío, gerente general de América TeVé, sobre los cuestionamientos que expone la serie.

En vívidas demostraciones de las aplicaciones de esta tecnología en diferentes idiomas y escenarios, Navarro cuestiona el impacto, las ventajas y desventajas de la Inteligencia Artificial en las ciencias, las manifestaciones humanas, la tecnología, la medicina, el mundo del entretenimiento y hasta en la esfera militar.

Los realizadores crearon un avatar (representación digitalizada) de la reportera y, “gracias a este recurso, la producción de los reportajes podría fácilmente haberse terminado sin necesidad de contar con la presencia física de Adriana Navarro”, explicó Claudio Pereyra, también editor de la serie, dirigida por Miguel Cossío y que contó con el subdirector de Noticias, Marco Gómez, como productor.

“El reto de esta serie especial no sólo fue la edición, dijo Pereyra, sino usar las diferentes herramientas de la IA para ilustrar hasta donde ha avanzado esta tecnología”, añadió Pereyra.

Para conocer más detalles sobre esta producción, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la periodista española radicada en Miami Adriana Navarro, quien anticipó que se trata de la primera serie de reportajes de investigación en la que participa dejando su voz e imagen en un segundo plano. Una de las interrogantes que se hace Navarro es si la IA pudiera remplazar la labor de reporteros y presentadores.

- ¿Consideras la Inteligencia Artificial una aliada o enemiga del periodismo?

Te diría que la misma IA podría contestar esa pregunta con mayor precisión de lo que yo pueda creer al respecto (risas). Considero que todo depende de la manera en que la apliquemos: de forma responsable y con criterio puede ser una buena herramienta que agilice el trabajo de los periodistas y proporcione la información necesaria en tan sólo segundos, pero de nada sirve sino se corrobora lo que proviene de ella y anula nuestra capacidad crítica y creativa.

Con los años nos tocará adaptarnos a ella igual que nos tocó hacer con internet y las aplicaciones tecnológicas. No podemos luchar contracorriente, pero la clave es usarla con responsabilidad, porque es una tecnología que genera contenido por sí misma. A nivel imagen no dudo que, con los años, nosotros los reporteros, podamos ser reemplazados por avatares televisivos que actúen y hablen como nosotros, al igual que me pasó a mí en esta serie especial. Avatares capaces de hablar sobre cualquier tema, en todos los idiomas posibles y en cualquier escenario.

Para hacerlo tendrían que contar con la autorización requerida del protagonista o, más fácil (y económico) crear avatares ficticios como ya está pasando hoy en día. La Chama y a El Pana son presentadores creados con inteligencia artificial para difundir información que producen periodistas en Venezuela sin comprometer su seguridad ni acabar presos. Al final, todo tiene la parte positiva y negativa, lo importante es usar esta nueva tecnología con responsabilidad siguiendo las regulaciones pertinentes.

- Ventajas y desventajas de la IA para la sociedad

La IA ya está presente en muchos ámbitos de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Es capaz de analizar y procesar cantidades masivas de información al momento por lo que agiliza el trabajo y la toma de decisiones de muchos trabajadores, como nunca. En el campo médico, por ejemplo, se usa para emitir diagnósticos, realizar intervenciones y prevención de enfermedades, entre otras cosas.

En el mundo del entretenimiento personaliza las recomendaciones que nos da Netflix y Spotify. Incluso en el hogar los nuevos electrodomésticos son controlados por IA. En la educación, la genética, las artes y hasta la moda ya han incorporado esta tecnología desde hace tiempo.

También nos facilita hacer las compras por internet. La IA te llega a conocer de tal manera a través de alegorismos que si quieres comprar, por ejemplo, un coche, te aparece constantemente coches por todas tus plataformas, de todos los colores, modelos y precios (risas). No cabe duda de que la Inteligencia Artificial nos persigue, pero también nos facilita la vida en muchos aspectos.

Sin embargo es importante destacar que con los años muchos trabajos serán reemplazados por la IA (algo que explicaremos en nuestra serie especial), pero no cabe duda de que nacerán otros nuevos, sobre todo, para aquellas personas que sean capaces de adaptarse a lo que viene y aprendan cómo usar IA, o aquellos que se especialicen en trabajos manuales, donde la Inteligencia Artificial no compita con ellos. Lo que más me preocupa es el ámbito relacionado a las armas de guerra y a las leyes que regulan la IA.

Recuerdo en una de mis clases de Derecho al profesor decir: " La tecnología avanza muy rápida y las leyes de forma mucho más lenta". Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, con los vacíos legales y más cuando hablamos de una tecnología que se maneja y es capaz de tomar decisiones por sí misma sin conciencia, sentimientos ni empatía. ¿Hasta que punto podemos llegar? ¿Podría sustituir a los humanos? Y si es así, ¿quién controlaría esa IA? ¿La misma IA o los humanos? Esas son las grandes interrogantes.

- Un adelanto del primer capítulo

Esta serie abarca muchos aspectos de la IA, así que en el primer capítulo exponemos qué es, cómo funciona y mostramos algunas de su aplicaciones como el CHAT GPT, una de las más sencillas que hoy en día usa tantísima gente, incluso adolescentes, para agilizar sus trabajos y tareas diarias.

Analizamos hasta donde podemos llegar con esta tecnología y cuáles serían sus implicaciones a futuro. Para ello incluimos a expertos, sociólogos, psicólogos, víctimas de la IA, entre otros. Algo muy importante que quiero señalar es que se realizó enteramente con aplicaciones de IA. Mi participación en esta serie investigativa es diferente a las que hago normalmente. El televidente no sabrá hasta el final quien es la Adriana real o la Adriana Avatar.

Quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible esta serie. El director, Miguel Cossio, gerente general de América TeVé, el productor y editor Claudio Pereyra, que uso aplicaciones de IA para crearla, el productor Marcos Gómez y los camarógrafos José Mauricio Chaviano y Fernando Arencibia. Sin mi equipo no hubiera sido posible.