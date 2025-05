¿Hay una alianza entre EEUU y el gobierno electo el 28J?

Sí existe una alianza entre Estados Unidos y el gobierno electo encabezado por Edmundo González Urrutia y nuestra líder indiscutible, María Corina Machado . Lo anterior se hace evidente por parte de la administración Trump al revocar permisos y exenciones a las empresas Chevron y Global Oil Terminals, esta última dirigida por el magnate de la energía Harry Sargeant III, amigo personal del presidente de Estados Unidos. Las medidas adoptadas por la administración Trump también incluyen a la española Repsol y a la francesa Mauret et Prom. Las grandes potencias lo han entendido, ya la India manifestó que no comprará petróleo a Venezuela, por supuesto, para evitar algún tipo de medida de Estados Unidos que los pueda perjudicar comercialmente. El régimen se ha desesperado por esta situación y tratando de crear una falsa normalidad ha convocado a unas elecciones amañadas y apoyada por los alacranes.

No hay duda de que con estas medidas la dictadura sufrirá un importante recorte de entradas de dólares, que sin duda debilitará aún más al régimen, porque tendrá que acudir a otras fuentes para mantener fieles a la cúpula militar y policial, los cuales son mantenidos obedientes gracias a la chequera del régimen y cuando disminuyan los ingresos a las fuerzas represoras también se le acabará el poco respaldo que tiene la dictadura a punta de dólares, porque con esta situación no tendrá unos tarifados que lo mantengan en el poder.

La administración Trump quiso enviar un mensaje a aquellos países que hacen negocios de petróleo y gas con Venezuela, con la aplicación de los aranceles del 25% y del 15% directamente a la dictadura y aunque sin ninguna duda el régimen aprovechará todo esto para argumentar que la aplicación de la nueva política arancelaria complicará la vida a los venezolanos de a pie, lo cierto es que el gobierno usurpador ha tenido entradas de miles de millones de dólares en las últimas décadas, dinero que se ha ido en corrupción y jamás ha llegado al pueblo. Migajas como las famosas bolsas CLAP ya no complacen al pueblo y el resto del dinero es prácticamente usado en su totalidad para dotar a los organismos de represión del Estado. Por supuesto, otros factores que preocupan al régimen son las investigaciones de la DEA y además la insistencia de la Casa Blanca para que el FBI continúe investigando la relación entre el Tren de Aragua y el gobierno de Venezuela.

Continuando con lo del sector energético, es un hecho que algunas compañías petroleras cesaran sus operaciones antes del 27 de mayo de 2025, pues las empresas petroleras prefieren estar bien con el Tío Sam, en vez de seguir haciendo negocios con un gobierno considerado enemigo de Estados Unidos. Estamos viendo que hay un nuevo sheriff en el continente, que está haciendo cumplir la ley de la reciprocidad, en otras palabras, la tiranía no respetó los acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela, entonces se le aplican sanciones económicas, que es lo que más le duele al régimen. La administración Trump asfixia al régimen con políticas económicas para debilitarlo cada vez más y así ayuda para que el gobierno legítimo de Venezuela, electo el 28 de julio en 2024, pueda juramentarse lo más pronto posible.

Por otra parte, María Corina Machado agradeció al gobierno de Estados Unidos todo el respaldo dado por la administración Trump y de hecho lo manifestó cuando intervino vía Zoom en la Miami Conference on Global Democracy, realizada en Florida International University: “Creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, es una de las personas en Estados Unidos que mejor entiende lo que está en juego aquí y lo que significaría una Venezuela libre para la región”. Lo dicho por la vicepresidenta electa significa que al salir la dictadura del poder seguirán en caída libre, como si fuera un castillo de naipes, los regímenes de Cuba y Nicaragua y así todo el continente vivirá en democracia. Los venezolanos tenemos la responsabilidad de concientizar a los senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos, para que la presión siga en aumento hasta que regrese la democracia a Venezuela, y en este sentido destaca la reciente propuesta del senador Rick Scott, sobre la necesidad de cerrar todos los canales de financiamiento que sostienen al régimen, detener el comercio de petróleo y garantizar que ningún país democrático los reconozca ni establezca negociaciones con ellos. [Fuente TVVenezuela de Miami, Estados Unidos].

Otro miembro del gobierno de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, enviado especial de la administración Trump para América Latina, habló recientemente en un evento que se realizó en el Miami Dade College: “El presidente ha demostrado personalmente que, a pesar de las crisis en otras regiones, sigue muy enfocado en Venezuela”. Lo anterior significa que estamos en un momento clave para lograr la libertad de Venezuela.

Ante este panorama y la convocatoria a elecciones el 25 de mayo, los venezolanos no deben dejarse manipular por cantos de sirena de aquellos que dicen ser opositores para que participen en unas elecciones arregladas. Además, no tiene sentido una convocatoria a unas elecciones cuando se ha cometido un fraude en contra del pueblo, por parte del régimen que no aceptó que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. En un reciente video, para que entendamos que no existen razones para votar, además de la traición de los alacranes, es la situación del país y al respecto, María Corina Machado dio un resumen sobre ese tema, entre otras cosas dijo: “Estos tipos nos robaron todo, nos persiguen, encerraron a más de 2.000 personas, hostigan a las familias, infiltran reuniones, desaparecen gente, los quieren asustados, nos quieren derrotados…los estamos acorralando, la justicia les está llegando”.

Así que cualquier premio que el régimen les dé a Capriles, a Manuel Rosales, a Juan Requesens, y a todos los demás que se están sumando a esta farsa comicial, forman parte del grupo de los alacranes, no les servirá de nada, el pueblo sabe que prefirieron ser socios de la dictadura y no ponerse a la orden del soberano que se expresó de manera contundente el 28 de julio de 2024. Lo anterior indica que Capriles vuelve a ponerse del lado del régimen, como ha sido su costumbre. Lo importante, como MCM ha dicho en más de una oportunidad, los venezolanos no se chupan el dedo. Falta poco y tú lo sabes: #ElPoderEsNuestro. “Sin democracia la libertad es una quimera”, Octavio Paz. www.venamerica.org.

*Coordinador Acción Juvenil de VENAMÉRICA y presidente JUVENEX