Instauran nuevo gobierno constitucional en Bolivia

La operación para evacuar a Evo Morales de Bolivia se ha convertido en la primera acción internacional de gobierno del llamado Grupo de Puebla, el nuevo frente creado por la izquierda castrochavista del Continente. Aun en condición de presidente electo, el argentino Alberto Fernández habría sido el motor de las intensas comunicaciones entre diversos gobiernos del Continente para garantizar transporte y seguridad a Morales en su salida de Bolivia.

*****

Desde varios días antes de la renuncia de Morales a su cargo, actuado en coordinación con el gobierno de México, Fernández habría entrado en contacto con los mandatarios o cancilleres de Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y España para procurar una ruta para la evacuación del boliviano. Diversas fuentes aseguran que el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez habría incluso ofrecido recibir a Morales aunque ya la opción aceptada fue la de viajar a México en una operación a ser ejecutada por la fuerza aérea mexicana.

El 05NOV19, en su primer viaje al extranjero luego de ser electo presidente de Argentina, Fernández fue recibido por López Obrador en Ciudad de México. La visita a México del electo argentino había sido coordinada por el chileno Marco Enríquez-Ominami como una actividad del Grupo de Puebla. La versión oficiosa del encuentro, que no tuvo carácter oficial, señala que AMLO habría manifestado su decisión de no vincular su gobierno al Grupo de Puebla aunque él personalmente se reconoce como uno de sus impulsores y fundadores. La creación de un “Eje México-Buenos Aires” al menos en términos publicitarios no pareciera del gusto del mandatario mexicano pero en la práctica, el gobierno de AMLO está decidido a actuar en combinación con el próximo gobierno argentino. Tras su visita a México, Fernández regresó a Buenos Aires donde sería el anfitrión de la Segunda Reunión plenaria del Grupo de Puebla. La noche del 08NOV19 en un local conocido como Café Las Palabras, Fernández celebró y brindó por Lula da Silva quien ese mismo día abandonaba la cárcel. Las fotografías divulgadas por el propio grupo muestran levantando copa al colombiano Ernesto Samper, a la brasileña Dilma Rousseff, al uruguayo Pepe Mujica, al paraguayo Fernando Lugo y el chileno Marco Enríquez-Ominami entre otras celebridades de la izquierda local y regional. Las celebraciones por la suerte de Lula habrían rápidamente dado paso a la consideración de los acontecimientos en Bolivia donde ya la policía había decidido desconocer las órdenes de Morales.

*****

El sábado 09NOV19 Morales salió de La Paz en dirección al Chapare aunque previamente ofreció una rueda de prensa desde las instalaciones presidenciales del aeropuerto de El Alto. Ante la evidencia de la falta de respaldo militar, Morales regresa al Chapare el domingo desde donde anunció su decisión y del vicepresidente García Linera de presentar sus renuncias. Según la Constitución de Bolivia, la renuncia presidencial debe ser admitida o negada por la Asamblea Legislativa Plurinacional formada por diputados y senadores y en la cual el partido de Morales cuenta con sobrada mayoría. Según fuentes consultadas, la carta datada el día 10NOV19 y en la cual califica su decisión como una “renuncia obligada (…) producto de un golpe de estado político cívico policial”, buscaba provocar una sesión parlamentaria en la cual se negara la renuncia de Morales quien regresaría a La Paz triunfante. Durante su mandato, Morales ha cuidado de no confrontar públicamente a los jefes de las fuerzas militares y en su carta no se refirió a un “golpe militar”. El rápido deterioro de la situación de orden público, el fracaso de los “movimientos sociales” de Morales para frenar las protestas opositoras y tomar control de La Paz, la posición pública del alto mando militar que sugirió la renuncia presidencial, la difusión el 10NOV19 de un comunicado del Grupo de Auditores Proceso Electoral en Bolivia de la OEA mostrando evidencias de fraude electoral y, el consejo de sus socios internacionales llevan a que Morales el 10NOV19 considere la opción de salir del país. Nuevamente el régimen cubano optó, como lo había recomendado Fidel Castro a Hugo Chávez durante la crisis venezolana de abril de 2002, por preservar su activo político mediante su salida del país. La retoma del poder por parte de Morales como consecuencia de maniobras legislativas, el regreso para presentarse como candidato en unas inminentes elecciones en un marco de ingobernabilidad eran escenarios que corría ese día en la mente de Morales y sus socios extranjeros. Dado el cerco de protección que Cuba mantiene sobre Morales, desde personal médico hasta servicios de inteligencia, todo señala que el régimen cubano “permitió” la caída de su aliado boliviano.

*****

La Fuerza Aérea de México destino un Gulfstream G550 para la operación de evacuación de Evo Morales. La aeronave realizó una ruta desde México, con dos paradas en Perú camino a Bolivia, llegando a media tarde del 11NOV19 al aeropuerto de Chimoré (departamento de Cochabamba) donde embarcan Morales, el vicepresidente renunciante Álvaro García Linera y otros miembros del saliente gobierno boliviano. El viaje prosiguió a Asunción y tras cuatro horas de espera, la aeronave parte a México volando sobre Brasil bordeando Bolivia para luego sobrevolar Perú evadiendo Ecuador y buscando espacio aéreo internacional sobre el Pacífico. En las coordinaciones, además de la cancillería de México, habría actuado el argentino Alberto Fernández.

Además de coordinar el salvataje de Morales, el Grupo de Puebla comenzó pronto a respaldar internacionalmente la opción electoral para el regreso de Evo Morales a la Presidencia. Mientras Morales se mostraba deshojando margaritas en Ciudad de México, el abogado español Baltasar Garzón, actuando en nombre de un “Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia” adelantaba acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que le garanticen el “derecho” de Morales a participar nuevamente en las venideras elecciones bolivianas. El denominado “Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia” es en realidad unas siglas creadas por el Grupo de Puebla.

Evo Morales, quien alcanzó la Presidencia de Bolivia para su tercer mandato en 2014 violando las reglas constitucionales sobre reelección y se presentó en 2019 para un cuarto mandato, alega que la reelección indefinida sería un “derecho humano” en una dudosa interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Los abogados del Grupo de Puebla con Garzón al frente insisten en el “derecho” de Morales a presentarse nuevamente como candidato pese a lo establecido en la Constitución de Bolivia.

*****

Al anochecer del 10NOV19, la situación en Bolivia era de un virtual vacío de poder tras las renuncias de Evo Morales, el vicepresidente García Linera, la presidenta del Senado Adiana Salvatierra y el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinacel ambos del partido de Morales, además de la renuncia del Presidente de la Cámara de Diputados Victor Borda. La senadora opositora Jeanine Áñez Chávez, Segunda Vicepresidenta del Senado decidió convocar a una sesión conjunta de las Cámaras para considerar la renuncia presidencial. Los parlamentarios seguidores de Morales, alegando falta de protección, decidieron no atender la convocatoria en lo que era una clara maniobra para impedir que la carta de renuncia fuera aprobada o rechazada. Morales quien a esa hora sobrevolaba el Pacífico, estaba jugando al caos institucional en su país. La carta de Morales finalmente no fue considerada por los parlamentarios para decidir la sucesión presidencial. La senadora Áñez tomó posesión de la Presidencia del Senado y automáticamente asumió la Presidencia de la República amparada en el mandato constitucional que estable el abandono del cargo como una “ausencia o impedimento definitivo”. "Se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y el vicepresidente", proclamó Áñez.

Los líderes opositores cívicos encabezados por Luis Fernando Camacho, había estado propugnando la renuncia de Morales, la disolución del parlamento y la instalación de un gobierno transitorio integrado por “notables” representantes de diversos sectores y departamentos. El abandono de los cargos directivos de la Asamblea Legislativa por los seguidores de Morales abrió la opción para que la oposición asumiera la Presidencia de Bolivia dentro de un esquema totalmente apegado a la Constitución.

*****

La presidente Áñez rápidamente logró conformar un gobierno mediante la designación parcial de un gabinete ministerial, el cual fue juramentado la noche del 13NOV19 y que incluye a representantes de diversas tendencias opositoras. Las designaciones ministeriales quedaron completadas el 15NOV19. El Áñez igualmente procedió a cambiar a todos los altos jefes militares incluyendo al Comandante de las Fuerzas Armadas, al Jefe del estado Mayor y los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada. Los militares designados por Áñez, según fuentes consultadas, serían oficiales con altas calificaciones que habrían sido relegados por Morales por consideraciones políticas. El nuevo gabinete incluye a la dirigente indígena Martha Yujra.

El 14NOV19 los seguidores de Morales que hacen mayoría en el parlamento fue designada una nueva directiva del Senado de Bolivia el cual quedó presidido por la senadora Eva Copa del partido MAS el partido de Morales quien el 15NOV19 dijo que él continúa siendo presidente de Bolivia. Maniobras legislativas, mantener focos de violencia callejera con apoyo de agentes extranjeros, cooperar en la organización de nuevas elecciones son parte del repertorio que analiza Morales con sus aliados internos y externos.