La "democracia" cubana de los comunistas chilenos

Según la candidata presidencial del partido comunista de Chile , la ex ministra del actual gobierno, Jeannette Jara, dijo que el régimen comunista de Cuba no es una dictadura; lo definió como "un sistema democrático distinto al nuestro”.

Sesenta y seis años de un mismo régimen; Fidel desde 1959, luego Raúl y el puesto a dedo Díaz-Canel, más toda la tropa de obesos del régimen…

No señora Jara, eso es una dictadura tiránica despiadada, que carga con miles de fusilados, desaparecidos, presos políticos, gente muriendo de hambre y con carencias inhumanas de toda índole.

Su declaración hace presumir que a usted le podría estar gustando esa “democracia diferente tipo dictadura cubana comunista” para Chile… Esa misma que intentó el peor gobierno de nuestra historia, el de Salvador Allende.

Y usted tal vez querría buscar algún pretexto diciendo que la experiencia de Chile con el gobierno militar también fue una dictadura… ¿Pero sabe dónde están las grandes diferencias? Que ese gobierno fue de militares de verdad y dio el primer impulso a Chile para la modernidad, esa modernidad tolerante que incluso permite participar a los más violentos y conspiradores de su partido. Pero el régimen comunista de Cuba es de guerrilleros comunistas y mercenarios, y llevó a esa isla a una miseria abominable.

Señora candidata Jara, no todos en Chile somos ignorantes o no tenemos memoria.

La democracia es una sola.

El poder reside en los ciudadanos, quienes lo ejercen a través del voto y otras formas de participación civil. En Cuba nadie elige a nadie, solo el régimen a sus títeres. Los demás, callados o en el presidio político o el exilio.

La democracia tiene procesos electorales transparentes, periódicos y permiten la participación de todos los ciudadanos. Eso no ocurre en Cuba. El único candidato siempre es el régimen comunista.

En democracia, todas las personas y las instituciones están sujetas a la ley. La justicia debe ser independiente e imparcial. En Cuba, en este momento en que le escribo, hay más de mil ciento cincuenta presos políticos (entre ellos mujeres y niños), castigados por fiscales y jueces del régimen. Refugiados en otros países y exiliados, millones.

En democracia, existe la libertad de formar y participar en diferentes partidos políticos, expresando diversidad de opiniones e ideas. En Cuba o eres del régimen o estás condenado a ser un preso político, un exiliado, o más aún, un desterrado.

Una democracia verdadera protege los derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y religión. ESO NO EXISTE EN CUBA Sra. Jara.

En democracia, además de votar, los ciudadanos tienen oportunidades reales de influir en las decisiones públicas a través de consultas, debates y otras formas de implicación activa. Perdóneme Sra. Jara, pero eso tiene décadas sin ocurrir en Cuba.

En democracia, los líderes y las instituciones deben actuar con transparencia y rendir cuentas de sus acciones ante el pueblo. En Cuba, si no lo descubre el periodismo independiente o de afuera, no se sabe nada de nada. No en vano los periodistas y los artistas independientes o están en prisión política o refugiados en otros países.

Una prensa independiente y un acceso garantizado a información veraz son esenciales para que la población esté informada y pueda participar activamente. En Cuba solo están aceptados por el régimen sus periódicos y sus programas de televisión, de pésima calidad, por cierto.

Finalmente, Sra. Jara, cuando usted habla del ‘bloqueo’ de Estados Unidos a Cuba, se expresa mal. Eso fue lo que le contaron, pero no es así. Se trata de sanciones de un país que tiene derecho a defenderse de otro que lo quiere agredir.

Ese régimen comunista cubano que está en lugar privilegiado de la geografía de occidente y que decidió estar en contra de occidente, implantar un sistema extremo en toda la región y que no tiene nada que ver con nosotros, a manos de un enajenado Fidel Castro que le rogaba a Nikita Khruschev que disparara los misiles desde Cuba a Estados Unidos, no es una democracia diferente. Es un régimen violento contra un país al que ahora también tratan de destruir desde adentro, metiéndose en los programas de ayuda con ejemplos tales como pedir dinero al estado americano para ayudar a algún país de oriente medio y que esos fondos lleguen a los terroristas…

No, señora Jara, lo de Cuba no es una “democracia diferente”. Es una tiranía asesina, criminal, fratricida, eternizada a la que los comunistas chilenos tratan de normalizar a ver si por estos lados nos agarran mal parados y esta vez sí les resulta.

Por suerte todavía hay gente preclara y Chile ya sabe bien que no da lo mismo quien gobierne.

Por:

Paul Sfeir

[email protected]