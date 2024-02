La Esquinita de Reme

*En un fuerte golpe a Donald Trump, tres jueces federales decidieron que no tiene inmunidad presidencial por los hechos acontecidos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, que, por lo tanto, tiene que atenerse a la ley. Dos de los tres jueces fueron nombrados por Biden y el tercero por Bush. Seguramente Trump apelará la decisión.

*La última “metedura de pata de Biden” se produjo durante un discurso donde confundió al dirigente francés Macron con Mitterrand, que falleció hace años. Cada día es un nuevo disparate y por eso el pueblo estadounidense está muy preocupado con su posible reelección.

*Se va Ronna McDaniels del RNC. Parece que Trump le dio el empujoncito final. Veremos a quién nombran para reemplazarla. Posición importante.

*Andres Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, presidente de México, anunció que hará una reforma constitucional que cambiaría el sistema electoral, el judicial y el militar. Eso podría llevar a su país a un nuevo sistema de partido único. Creo le costará mucho trabajo, pero hay que mantener un ojo en ese loco que pretende dar un “golpe profundo” ante de marcharse.

*Ayanna Presley, una de las congresistas miembros del Squad, habló en el Congreso de Estados Unidos y criticó fuertemente a la cadena Walgreens por cerrar algunas de sus tiendas. En realidad, Walgreens y otras cadenas no han tenido más remedio que cerrar tiendas que habían sido atacadas y robadas constantemente. Cómo cualquier negocio, si no ganan dinero la empresa tiene que plantearse como van a operar. Y con robos diarios no es posible mantenerse en negocios.

*Ana de Armas, la exitosa artista cubana que “juega con candela”, se fue de nuevo a La Habana con el grupito de sus amistades y fue vista en el night-club Johnny’s. Ana, que trata de mantenerse ajena a la tragedia cubana, mientras se llena los bolsillos en Estados Unidos con sus interpretaciones artísticas, apareció en el segundo piso del conocido establecimiento. ¡Ni fu, ni fa!

*Las representantes Rashida Tlaib y Cori Bush, que enfrentan una seria acusación por sus gastos de seguridad personal, se opusieron a votar por la ley que impide ayuda a aquellos ilegales que fueron parte del grupo Hamás. Dos mujeres traidoras a nuestro país. Perdieron porque la mayoría demócrata se unió a los republicanos para este caos en el Congreso.

*Gran victoria para el gobernador Ron DeSantis cuando un juez desestimó el caso de Walt Disney versus el estado de la Florida.

*Ayanna Presley, una de las más ridículas participantes del Squad, se dirigió a sus compañeros de la Cámara Bjaa para criticar fuertemente a Walgreens por su decisión de cerrar tiendas en áreas que habían sido asaltadas, robadas y donde la situación actual no les permite obtener ganancias. Los robos son diarios.

*El ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Khrenin, visitó Cuba para intercambiar planes de cómo combatir al “imperio estadounidense”. Dos países subyugados a Rusia y a las órdenes de Putin. ¡En malas manos andan!

*La Reserva Federal anunció que no cortaría aún los intereses bancarios. Dejó los mismos a los niveles existentes. El país aún no está preparado para un corte, según el Sr. Powell.

*United Auto Workers, el poderoso grupo que representa a los obreros de la fabricación de automóviles, dio su respaldo a la candidatura de Joe Biden para presidente en el 2024. Biden busca el apoyo de todos los sindicatos, ante su débil proyección de acuerdo con las últimas estadísticas.

*Estaba un hombre buscando un sitio para sentarse en una biblioteca. Le preguntó a una dama: “¿Le importa si me siento a su lado?” La mujer le contestó: “¡No, no quiero pasar la noche con usted!” “Toda la gente miró fijamente al hombre que se sentía avergonzado y este enseguida se movió a otra mesa. Después de varios minutos la mujer se acercó a la mesa del hombre y le dijo con una sonrisa: ““Yo estudio psicología y sé lo que un hombre piensa. ¿Le apuesto que se sintió avergonzado, correcto?” El hombre le contestó en voz bastante alta: “¿500 dólares por una noche? ¡Yo no le pago esa cantidad!” Todas las personas se voltearon nuevamente, mirando a la mujer en shock. El hombre enseguida le susurró en el oído: “Yo estudio leyes y se cómo perjudicar a las personas”.