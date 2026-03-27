La Esquinita de Reme

*Se destapó la horrible vida oculta de César Chávez, violando a niñas de 12 y 13 años. El líder obrero tenía una doble vida. Para completar, dicen que Dolores Huerta, la cofundadora de su movimiento laboral, confesó que ella también había sido violada, pero evitó hablar sobre eso para no “perjudicar al movimiento”. Ambos habían sido honrados por Obama y Biden. ¡Qué clase de revolú”!

*La fabulosa primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, vino a reunirse con el presidente Trump y fue evidente su buena relación. Comenzó felicitando a Barron Trump por su cumpleaños y después confirmó la amistad de Japón con Estados Unidos .

*La Reserva Federal mantendrá los intereses bancarios al mismo nivel, teniendo en cuenta la situación en Irán y los problemas actuales. Esperemos que lo de Irán se resuelva y el próximo mes se puedan bajar los intereses.

*El comunista Pablo Iglesias, que tanto daño hizo en España, anduvo por Cuba después de organizar una flotilla para ayudar al régimen convaleciente. Iglesias estuvo hospedado y disfrutando de todo lo que carece el sufrido pueblo cubano. Hay reunión de comunistas de todo el mundo en la capital cubana para despedir a Raúl y Díaz Canel. ¡Hasta la vista asesinos!

*Jane Fonda, conocida por todos como Jane Hanói, por sus terribles acercamientos con los enemigos de este país, montó en cólera tras los premios Oscar porque fue ignorada en el reconocimiento a Robert Redford, diciendo que ella tenía más derecho que Barbara Streisand. Nunca dejará de ser una problemática, envidiosa y frustrada.

*Se ha reportado que los dos buques cargados con petróleo ruso destinados a Cuba han sido desviados a Trinidad y Tobago. Lo de Estados Unidos prohibiendo la entrada de petróleo a Cuba va en serio. ¡No lo duden jamás!

*Silvio Rodríguez, el cantautor que ha glorificado a la tiranía de los Castro/Diaz Canel a través de los años, cayó “en Cayó Bruto” en esta semana cuando anunció que solicitaría su AKN (rifle de fabricación soviética que compara con la AK 47 estadounidense) para defender la “Revolución cubana”. Que después no vengan los apologistas de Silvio a decir que él es “artista” y no se mete con nadie.

*El popular embajador estadounidense en Panamá Kevin Marino Cabrera se casó con la bella panameña Andrea Altamirano Duque, proveniente de una distinguida familia. Para Kevin y Andrea nuestras más calurosas felicitaciones.

*El sábado 21 de marzo se celebró una cena de gala en el Pérez Art Museum de Miami, donde la personalidad que presidía el acto era la reina Sofía de España. Fue un acto solemne donde se honraban a dos parejas los miamenses Jorge y Darlene Pérez y los dominicanos Frank y Haydee Rainieri. Miami se lució para la reina Sofía con una noche preciosa que permitió que los invitados disfrutaran de una cena muy bien balanceada en la terraza del museo. Recibiendo a la reina española estaban el representante federal Carlos Giménez y su simpática esposa Lourdes. Entre los presentes estaban las presidentas de nuestros dos centros educacionales más importantes: Miami Dade College (Madeleine Pumariega) y Florida Internacional University (FIU) (Jeanette Núñez).

*En Brasil la empresa encuestadora Futura hizo una investigación acerca de las preferencias para las próximas elecciones presidenciales y Flavio Bolsonaro obtuvo el 55% de los encuestados con solo un 45% para Lula. Una diferencia de 10%.

*Steve Hilton, un republicano conservador, aparece en la delantera de los candidatos a gobernador por California. Steve era el comunicador principal de un programa de televisión por Fox News los domingos por la noche. ¡Muy inteligente y preparado! Sería fabuloso si puede llegar a obtener la gobernación del Estado.

*Sheridan Goodman, una estudiante de primer año de Loyola University en Chicago, fue asesinada cruelmente el 19 de marzo mientras caminaba con varias amigas cerca de la playa de Loyola Beach. Un hombre enmascarado abrió fuego indiscriminadamente y le dio en la cabeza. Fue pronunciada muerta en el lugar. La universidad lo categorizó como una trágica pérdida. Un joven de 25 años fue detenido y acusado del asesinato. Se trata del inmigrante ilegal, Jose Medina. Medina había sido detenido por robo con anterioridad, pero fue dejado libre. ¡Muy triste!

*El presidente de Costa Rica anunció la ruptura de relaciones con Cuba comunista. El presidente costarricense “sí tiene los pantalones bien puestos”.

*Chuck Norris, una leyenda del cine, murió a los 85 años, según informó su familia. Norris un conservador activo en campañas políticas fue una voz disidente en Hollywood por muchos años. Querido y admirado pasa ahora a una vida mejor. ¡Que en paz descanse Chuck Norris!

*Estos son unos vaqueros que están vigilando el fuerte y el vigía grita: “¡Vienen los indios! ¡Vienen los indios!” El coronel pregunta “¿Vienen en son de guerra o de paz?”, “Ah, yo creo que vienen en son de relajo, fiesta, porque tienen la cara pintada, vienen bailando y con plumas en la cabeza”.