La Esquinita de Reme

*Hace unos días recibimos una invitación para asistir como oradora a la cena presidencial, que hace el National Republican Committee todos los años. Usualmente me hubiese excusado, pero al decirme que el presidente Trump estaría presente pensé que era mi oportunidad para decirle que el pueblo cubano necesitaba ser libre; que Cuba lleva 67 largos años sufriendo una de las tiranías más crueles del mundo. Dos días antes de irnos recibimos una llamada del joven empresario Iván Herrera, propietario de UniVista Insurance, quien también iba a este acto. Realmente con los problemas en los aeropuertos y las demoras me pareció una bendición esa oferta. Allí fuimos mi hija Rosa María, mi nieto Fausto y mi hermana Lilliam Machado. Pocas veces he visto alguien con el patriotismo de Iván y su simpática esposa Anaís, así como sus cuatro hijos. Llegamos a DC y cada grupo se fue para su hotel. Nos veríamos al día siguiente. Ivan iba a ser el primer orador y yo la última antes de que hablara Trump. Y los dos-sin ponernos de acuerdo- hicimos una “descarga” por lo que fuimos a buscar, la libertad de nuestra Patria. ¡Modestia aparte … nos quedó bordado! Cumplimos con un deber que como cubanos teníamos y después nos sentimos felices. En la mañana Iván y su esposa fueron al Departamento de Estado y mi familia y yo fuimos al Congreso. Esos pisos los recorrimos muchas veces antes representando al US Cuba Democracy PAC y recordábamos cuántas luchas tuvimos que dar allí para lograr tener los votos necesarios para impedir que se ayudara al régimen de Cuba Comunista como pretendían muchos enemigos (McGovern, uno de ellos, está cerca del despacho de nuestro Congresista Mario Díaz Balart). Fue un evento inolvidable y le di las gracias a Dios por permitirnos que 900 personas incluyendo a la mayoría de los congresistas republicanos del país escucharan nuestras palabras.

*¡Cuarenta y dos candidatos se han inscrito para gobernador de la Florida! ¡De créalo o no lo crea! Vamos a extrañar mucho a Ron DeSantis que ha hecho un trabajo sensacional en sus ocho años como gobernador de este estado.

*El invento del “No Kings Day” en varias ciudades del país fue patrocinado por elementos como George Soros y otros enemigos de la libertad! Y cuando se ve a Jane Fonda, la traidora que encabezó a los que, en épocas cuando los soldados estadounidenses peleaban contra el Viet Cong y había total división en este país, se te revuelve el estómago. Afortunadamente en Miami el número de participantes fue mínimo. El Miami Herald reporta que aproximadamente 400 personas asistieron al Tropical Park, lo que quiere decir que 200 más o menos fueron a escuchar al malandro de Jamie Raskin, congresista progresista (sinónimo de Socialista) de Maryland y enemigo de la libertad de Cuba. ¡Me avergüenzo de los que por odio por Trump se pueden unir a este tipejo!

*El Senado votó a favor de Markwayne Mullin como secretario de Homeland Security 54-45. El único Republicano que votó en contra fue Rand Paul. Dos senadores demócratas se unieron a los republicanos para apoyar a Muñlin.

*Cuba sigue sin electricidad y el pueblo ya no puede más. ¡Necesitamos acabar con esta pesadilla, que después de 67 largos años nuestros compatriotas puedan ser libres y felices! ¡Dios nos ayude!

*La frase que se popularizó en Cuba de que “Aquí lo que hace falta es jama” y que dijo Pánfilo, ahora se recuerda más porque Pánfilo murió en Cuba la semana pasada. ¡Que en paz descanse quien dijo una verdad indiscutible en momentos difíciles!

*Otro congresista republicano que no se postulará en noviembre, es Sam Graves., congresista de Missouri.

*El Festival Ultra de Miami se celebró. El domingo hubo lluvias durante varias horas y los asistentes estaban pasados “por agua”.

*Tiger Woods, la leyenda del golf, tuvo un accidente mientras manejaba cerca de su casa en Júpiter, Florida y fue llevado a la ¡cárcel! Se negó a que le hicieran análisis de orina, así que no se ha podido determinar si estaba intoxicado por bebidas alcohólicas o drogas. Su actual pareja es la exesposa de Donald Trump Jr., que, aparentemente, está muy disgustada con esta situación.

*José y Lucy, tras 60 años de matrimonio, llegan antes un juez para disolver su unión. El juez conmovido por ver una pareja de 80 y tantos años en esta situación, les pregunta con tristeza: “Pero, por favor ¿ después de toda una vida juntos, porque deciden separarse justo ahora? ¿Que pudo haber pasado?”, José se inclina hacia el estrado se acomoda las gafas y dice en voz baja, “señor juez, la verdad es que llevamos 20 años sin hablarnos y está mañana por fin me habló para pedirme el divorcio. No sabe lo feliz que estoy, señor juez : ¿dónde firmo?”