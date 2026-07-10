La Esquinita de Reme

*No recordamos una tristeza igual a la que nos ha tocado vivir con los terremotos de Venezuela. Miles de personas muertas y desaparecidas. Personas sin identificar enterradas en fosas comunes. ¡Una desgracia espantosa que nos tiene mal! Que Dios se apiade del pueblo venezolano y que se pueda recuperar lo antes posible.

*¿Recuerdan a Andrew Gillum, quien fuese candidato a la Gobernación de la Florida por el Partido Demócrata y que perdió frente a Ron DeSantis por solo 3,000 votos? Fue arrestado con cargos de posesión de drogas en Alabama. El pasado 2 de julio fue detenido y puesto en libertad el día 3. En el 2020 fue encontrado en un hotel de Miami sin ropa, con otros dos hombres, pero en esa ocasión no le dieron cargos a pesar de haberse encontrado drogas en el cuarto. ¡Tremendo revolú ha armado el Sr. Gillum!

OPINIÓN EL 11J DEL 2021: el día en que el pueblo cubano fue su propio líder

*Estoy horrorizada viendo el ascenso de los socialistas/comunistas en este país. Los que vinimos a Estados Unidos huyendo de esa doctrina asesina y cruel no podemos concebir que este país esté avanzando hacia ese cáncer inspirado por ciudadanos de países enemigos de la democracia. Ahora hay que luchar contra ellos con toda la fuerza que podamos encontrar.

*Pedro Sánchez se ha convertido, tal vez, en el más corrupto de los gobernantes españoles. Nada funciona en España bajo la manta del Partido Socialista; y lo peor es que Pedrito, que lleva más años de lo debido en el poder, no quiere irse ni hacer elecciones. ¡Pobre España!

*Triste espectáculo el que ofrecen los demócratas con su odio brutal contra Trump y su gobierno. Un país que se caracterizaba por su amor por la patria ha sido destruido por un grupo de locos e irresponsables. Así no vamos a llegar a ser el mejor país del mundo.

*El príncipe rebelde Harry llegó a Londres, pero no sabemos aún dónde se hospedó porque su invitación a quedarse en el Palacio fue cancelada. Este es una novela de misterio entre el padre, el hijo y el otro hijo. A Meghan la dejaron en California para no “encender más la novela”.

*La mayoría de los grandes éxitos musicales de Broadway comenzaron en Londres. Ahora se anuncia una nueva obra sobre Frank Sinatra, su vida y sus canciones que sabemos va a ser un gran éxito. Esperamos que pronto New York también lo tenga sin necesidad de viajar a Londres.

*New York se convirtió en la ciudad con más alboroto el pasado viernes 3 de julio con la boda de Taylor Swift y Travis Keller. Más de 1.000 invitados aterrizaron en NY para acompañar a Travis y Taylor. ¡Felicidades a los dos! No todo el mundo puede hacer su recepción de boda en el Madison Square Garden y cerrar las calles de New York para esta ocasión. Bueno Taylor es amiga del alcalde Mandani y logró que más de 200 policías estuvieran presentes en la festividad.

*El asesor presidencial del primer mandato de Trump, John Bolton, se declaró culpable de esconder material confidencial que utilizó en el libro que publicó. No se sabe aún cuál va a ser el castigo.

*El abogado Ricardo Lara fue nombrado ministro del Interior por el nuevo Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El padre de Lara fue asesinado hace años en Colombia por órdenes de Pablo Escobar. ¡¡La vida te da sorpresas!! ¡¡Sorpresas te da la vida!!

*El Gobierno venezolano es el que reporta las cifras de muertos y heridos en ese país. También los desaparecidos. Las cifras son escalofriantes. Las muertes ascienden a cerca de 4.000. Los heridos a más de 5,000 y los desaparecidos a más de 50,000. Una tragedia espantosa.

*El senador Rubén Gallego, de Arizona, usó dinero de campaña para las vacaciones de toda su familia desde Nantucket al Caribe. Miles de dólares en pasajes aéreos, hospedaje y comidas. ¡El Departamento de Justicia está investigando todo lo relacionado con esto!

*Ochocientas noventa y dos empresas han abandonado New York y $47.000 millones se fueron con ellas. La Florida ganó 341, Texas 187 y North Carolina 129. Cuando los neoyorquinos despierten van a estar en Bobilandia. ¡Qué horror!

*De acuerdo con un reporte de España, las cinco ciudades más importantes de ese país por sus condiciones de salud, viviendas, costos, etc., son Valencia, Málaga, Alicante, Pamplona y Pontevedra. Atrás se quedaron Madrid y Barcelona. ¡Muy interesante!

*Después de tres meses de desaparecido del Congreso reapareció Tom Kean (Republicano de New Jersey) y habló de que había sido diagnosticado con depresión y estaba siguiendo instrucciones de sus médicos en mantenerse en el hospital. Hijo de un querido exgobernador del estado, el congresista Kean tiene ahora unas difíciles elecciones. ¡Le deseamos una pronta y total recuperación y que gane sus elecciones!

* Están en un bar dos borrachos y uno le dice al otro: “No sigas bebiendo que te estas poniendo borroso”.