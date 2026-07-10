viernes 10  de  julio 2026
WASHINGTON

Casa Blanca da luz verde al Congreso para nuevas sanciones a Rusia

"Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia", afirma un comunicado

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski&nbsp; junto al senador republicano &nbsp;Lindsey Graham.

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski  junto al senador republicano  Lindsey Graham.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Senadores estadounidenses anunciaron el viernes que habían recibido el visto bueno de la Casa Blanca, del presidente Donald J. Trump, para impulsar en el Congreso nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia.

"Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia", afirman en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, así como Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen, demócratas.

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"En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin", añaden los legisladores, que se declaran "muy satisfechos de estos avances significativos".

Con este desbloqueo por parte del poder ejecutivo, las nuevas sanciones podrían ser adoptadas en las próximas semanas por una amplia mayoría de congresistas tanto demócratas como republicanos.

El detalle de las nuevas medidas no se ha dado a conocer de inmediato.

En la cumbre del G7 celebrada en Francia a mediados de junio, Trump se mostró dispuesto a restablecer las sanciones dirigidas contra las exportaciones de petróleo ruso.

En los últimos meses, Estados Unidos había suspendido algunas de las sanciones impuestas al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Este congelamiento de sanciones tenía como objetivo contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por el conflicto con Irán y favorecer un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

En mayo de 2025, más de 80 senadores estadounidenses habían respaldado una propuesta de ley para imponer nuevas sanciones contra Moscú, ante lo que consideraban una falta de voluntad de Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania.

FUENTE: Con información de AFP.

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