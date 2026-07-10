El fútbol ya triunfó en EEUU...y no se han dado cuenta

El fútbol continúa ganando cada vez más terreno en un territorio estadounidense que parecía hostil para la disciplina en el pasado.

Durante décadas, hablar de deporte en Estados Unidos era hablar de NFL , NBA , MLB o NHL. El fútbol vivía en un segundo plano, visto como un deporte para niños o para comunidades inmigrantes.

Sin embargo, esa percepción ha cambiado de manera acelerada y hoy resulta imposible ignorar que el soccer se ha convertido en una pieza importante dentro del panorama deportivo estadounidense.

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El mejor ejemplo ocurrió el pasado 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos. Mientras la mayoría de las grandes ligas profesionales estaban fuera de actividad, una franquicia fue la encargada de representar el deporte profesional en Las Vegas: Las Vegas Lights FC, equipo de la USL Championship.

No fue la NFL. Tampoco la NHL con los Golden Knights, ni la MLB con los Athletics, ni la WNBA con las Aces.

Fue un club de una liga de fútbol el que abrió las puertas de su estadio para recibir a miles de aficionados en una de las fechas más emblemáticas del calendario estadounidense.

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Más allá del resultado deportivo, el mensaje fue poderoso. El fútbol ya no es un espectáculo de nicho. Hoy es parte de la identidad deportiva de ciudades que hace apenas unos años ni siquiera contaban con un equipo profesional.

Las Vegas representa mejor que nadie esta transformación. En menos de una década pasó de ser considerada una ciudad inviable para el deporte profesional a convertirse en uno de los mercados más importantes del país.

En medio de esa evolución, Las Vegas Lights ha mantenido viva la presencia del fútbol, construyendo una comunidad de aficionados antes incluso de que la ciudad fuera elegida como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero el crecimiento del fútbol en Estados Unidos va mucho más allá de Las Vegas. La Major League Soccer ha experimentado una expansión constante, con estadios modernos, mejores academias, inversiones millonarias y propietarios que entienden que el ‘soccer’ ya no es una apuesta de futuro, sino una realidad del presente.

Clubes como Inter Miami, Los Ángeles FC, FC Cincinnati o St. Louis City han demostrado que existe una afición sólida, dispuesta a llenar estadios semana tras semana.

La llegada de figuras internacionales también aceleró este proceso. David Beckham abrió una puerta que luego cruzaron Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Thierry Henry, Kaká, Gareth Bale y, por supuesto, Lionel Messi.

La presencia del campeón del mundo no solo elevó la calidad del campeonato; también transformó la percepción internacional de la MLS y multiplicó la atención mediática.

Sin embargo, reducir el crecimiento del fútbol únicamente a las estrellas sería un error.

El verdadero cambio está en las bases

Cada año millones de niños estadounidenses practican fútbol como su primer deporte. Las academias producen cada vez más talento nacional y la selección masculina comienza a competir con una generación mucho más preparada que las anteriores.

La selección femenina, por su parte, continúa siendo una potencia mundial y ha servido durante décadas como inspiración para miles de jóvenes.

A ello se suma el crecimiento de la USL Championship y de otras ligas profesionales que han permitido que ciudades medianas encuentren en el fútbol un elemento de identidad local.

Equipos como Las Vegas Lights, Louisville City, Sacramento Republic o New Mexico United han demostrado que no es necesario pertenecer a la máxima categoría para generar pasión, llenar estadios y convertirse en un símbolo de la comunidad.

La cercanía entre jugadores y aficionados, los costos accesibles y las experiencias familiares han convertido al fútbol en una alternativa atractiva frente a otras ligas con boletos cada vez más costosos.

Estados Unidos también ha vivido con fervor el mayor escaparate posible. La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada junto con México y Canadá, es el evento deportivo más importante de la historia del continente.

Millones de personas conocerán estadios, ciudades y clubes que continuarán beneficiándose mucho después de que termine el torneo.

El legado no será únicamente económico. Será cultural.

Cada vez es más común encontrar bares llenos para ver partidos de la Premier League o la Liga española desde temprano en la mañana.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, habla con los jugadores durante la pausa para hidratación del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia. AFP

Las transmisiones registran audiencias récord, las camisetas de clubes europeos son parte del paisaje cotidiano y el fútbol ocupa cada vez más espacio en la conversación deportiva estadounidense.

Quizá el mejor símbolo de esta transformación ocurrió precisamente un 4 de julio en Las Vegas.

Mientras muchos pensaban que el deporte descansaba por el Día de la Independencia, un equipo de fútbol seguía jugando.

Hace veinte años esa escena habría parecido impensable. Hoy es simplemente una muestra de que el soccer dejó de pedir permiso para formar parte del deporte estadounidense.

La pregunta ya no es si el fútbol crecerá en Estados Unidos. La pregunta es hasta dónde llegará.