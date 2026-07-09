jueves 9  de  julio 2026
ANÁLISIS

250 Años de la Independencia de los Estados Unidos: El orgullo cívico sigue siendo nuestra ventaja

Las primarias muestran una deriva hacia los extremos; en el año del aniversario, debemos seguir defendiendo ley y orden, bipartidismo fuerte y símbolos que nos unen como base, para lograr bajar la inflación, atraer inversión y sostener la democracia.

Jaime Flórez

Jaime Flórez

DLA
Diario las Américas | JAIME FLÓREZ
Por JAIME FLÓREZ

No voy a disfrazar el diagnóstico: lo que vimos en Nueva York no es una anécdota local; es un síntoma nacional. El avance del ala más radical del Partido Demócrata confirma una tendencia que quienes venimos de América Latina conocemos de memoria: empieza con promesas impecables en el papel y termina en frustración, economía enclenque y seguridad desbordada. A muchos les entusiasma “votar contra” algo; casi nadie se detiene a verificar si están “votando por” un plan que pueda cumplirse. Ese cortocircuito entre expectativa y realidad es, precisamente, lo que me preocupa.

Seamos francos: nada de lo que inquieta hoy al ciudadano promedio—precios en el supermercado, amenaza de Irán, crimen en las calles—va a mejorar porque tres candidatos de corte socialista ganen en Nueva York. Sí, este gobierno ha tenido avances concretos en la agenda prometida en 2024 y cambiar votos por eslóganes de moda no arregla la inflación ni devuelve el orden.

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Lo que está en juego no es solo un paquete de políticas públicas; es la salud del bipartidismo. Nuestra democracia necesita dos partidos fuertes, responsables, capaces de alternancia sin incendiar la casa común. Ver al Partido Demócrata entregarle el timón a su ala más radical debería preocupar a cualquiera que valore la estabilidad institucional. Y no me vengan con que exagero: he visto esta película en mi región más veces de las que quisiera.

Del otro lado del prisma, esta semana me recordó por qué vale la pena dar la batalla cultural. Los festejos por los 250 años de independencia en el National Mall son mucho más que una efeméride: son una vitrina de la grandeza estadounidense, de sus museos, sus monumentos, sus cincuenta estados compartiendo identidad.

Y, sin embargo, parte de la prensa prefirió el ángulo cínico—buscar “peces” en una fuente—antes que reconocer un esfuerzo monumental por unirnos en torno a símbolos que nos trascienden. Lo mismo pasó con el evento de la UFC en la Casa Blanca: celebrado por medios internacionales, reducido aquí a polémicas de mesa chica. Ese antitrumpismo refleja una obsesión que ya no es solo anti-Trump; es, tristemente, antiestadounidense.

No todo es simbología. Ley y orden importan. Cuando veo que el presidente electo de Colombia decide jurar en una guarnición militar del Pacífico, donde sus Fuerzas Armadas enfrentan narcotráfico y subversión, leo un mensaje que comparto: respaldar a quienes sostienen el Estado de derecho. Aquí también necesitamos claridad: sin seguridad no hay prosperidad, sin fronteras seguras no hay política social sostenible, sin crecimiento no hay justicia que repartir.

A los votantes les pido una sola cosa: exijan verificabilidad. No se dejen seducir por planes que no resisten una auditoría de números, de tiempos y de competencias. La izquierda radical promete resultados inmediatos sobre problemas complejos; cuando esos milagros no llegan, siempre encuentra a quién culpar. Nosotros preferimos un camino menos ruidoso y más serio: bajar el costo de vida, fortalecer la seguridad, recuperar el orgullo cívico y sostener un marco de reglas que atraiga inversión y empleo.

No se trata de ganar una guerra cultural por gusto a la pelea. Se trata de recordar que este país se hizo grande con trabajo, instituciones, límites al poder y una idea compartida de pertenencia. Defender eso no es nostalgia; es responsabilidad. Y si estas primarias nos enseñan algo, es que la moderación no se defiende sola: hay que salir a respaldarla, con votos y con voz.

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