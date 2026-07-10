Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero reiteró que el alto el fuego ha terminado debido a la grave violación del régimen luego de sus ataques a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra que comenzó el 28 de febrero tras el ataque israelo-estadounidense contra el régimen terrorista de Irán en su intención clara de fabricar bombas nucleares.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado que el alto el fuego SE HA TERMINADO", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, Trump dijo que para él, el alto el fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios del régimen iraní de "basura" y "gente enferma".

El mandatario acusó además a Irán de tergiversar y violar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril.

El presidente estadounidense también dijo en Ankara que hablaría con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han estado tratando con los iraníes, pero insistió en que dependía de Teherán volver a la mesa.

El alto al fuego lo rompió Irán con el ataque a tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y la respuesta de EEUU ha sido contundente con bombardeos masivos a instalaciones militares del régimen, fuentes de energía, puestos de mando de los militares radicales, etc.

FUENTE: Con información de AFP.