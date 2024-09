La ONU en el abismo

Estas y aquellos medran y viven hoy en el sopor, aletargados, en su mayoría secuestrados por gobiernos no democráticos que estiman de irrelevante la convivencia civilizada entre las naciones. ¡Y es que dejaron de conjugar pro homine et libertatis para volver al pasado, al culto del Leviatán! El principio de la soberanía absoluta del gobernante de turno y su derecho a que los otros no se inmiscuyan en sus cuestiones domésticas, de nuevo se hace regla. Cada uno y cada cual desea sobrevivir en medio de la liquidez, sin apercibirse de que al fracturarse el dique común de la civilización compartida no uno sino todos se ahogan.