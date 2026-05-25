Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y explicó que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder.

"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.

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Al ser preguntado por los obstáculos en las negociaciones, que se esperaba que dieran un resultado el domingo, Rubio aclaró que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica.

"(Lo que está frenando el acuerdo) es sólo la respuesta. Quiero decir, cuando llegas al fondo de algunas de estas cosas, tienes que esperar una respuesta, y al sistema iraní le toma un poco más de tiempo responder", agregó el secretario de Estado.

Trump: "Irán nunca obtendrá un arma nuclear"

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto y que ha suscitado recelos dentro de su partido por la posibilidad de que no incluya el programa atómico.

El mandatario hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

"Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro", afirmó, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero supuestamente dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

Trump negó los rumores asegurando que nadie conoce hasta ahora el avance de las negociaciones.

Afirmó que no tiene intenciones de apresurarse a alcanzar un acuerdo con Irán y hará un buen trato, no como el que hizo el expresidente Barack Obama, que "entregó enormes cantidades" de dinero en efectivo.

"Si hago un trato con Irán, será bueno y adecuado, no como el que hizo Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia la creación de un arma nuclear", escribió el mandatario en su cuenta Truth Social.

El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio, especialmente en conflictos como las guerras mundiales, Corea, Vietnam, Afganistán e Irak.

Al menos trece soldados estadounidenses murieron en la guerra con Irán, iniciada en febrero pasado tras una ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica

Propuesta de EEUU es "muy firme!

Rubio defendió que la diplomacia estadounidense ha colocado una propuesta muy firme que busca resolver la crisis del bloqueo marítimo y encauzar el conflicto nuclear de manera multilateral.

"Así que tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en términos de su capacidad para abrir los estrechos, lograr que se abran los estrechos, e iniciar una negociación muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre los asuntos nucleares, con suerte podremos lograrlo", subrayó.

De cara a calmar las críticas surgidas en las filas del Partido Republicano en Washington, donde senadores clave habían calificado el borrador de "error desastroso", el jefe de la diplomacia insistió en que el plan cuenta con un fuerte respaldo internacional en la región. "Tiene mucho apoyo en el Golfo. Hay mucho apoyo a nivel global", añadió Rubio.

Según declaró el funcionario estadounidense, que se encuentra en una visita oficial en la India hasta el martes, el asunto del Líbano y la estabilización de la frontera con Israel se están gestionando por una vía completamente independiente.

"El problema es Hezbolá"

"Bueno, sobre el Líbano estamos trabajando por separado", afirmó Rubio, especificando que en ese frente ya rige un alto el fuego de 45 días con contactos diarios entre los gobiernos libanés e israelí.

El domingo, la oficina de Rubio condenó las declaraciones de Hezbolá que llamaban a derrocar al Gobierno libanés y acusó a la milicia de emprender "una campaña deliberada para desestabilizar el país" en medio del diálogo con Israel.

"El problema no es el Líbano e Israel. El problema es Hezbolá. Anoche mismo emitieron un comunicado pidiendo el derrocamiento del gobierno libanés. Esto te recuerda con quién estás lidiando: un proxi iraní al cien por cien", sentenció hoy el diplomático antes de partir hacia el Taj Mahal.

FUENTE: Con información de EFE