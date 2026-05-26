martes 26  de  mayo 2026
OPINIÓN

¿Paz o guerra con Irán?

Trump indica cautela en las negociaciones con Irán, mientras la tensión aumenta por el control del estrecho de Ormuz y las sanciones económicas.

Sonia Schott - opinión

Irán y Estados Unidos han enviado señales confusas de que podrían llegar a un acuerdo para convertir el actual alto el fuego en una solución más duradera.

A pesar de que el forcejeo diplomático continúa para atrás y para adelante, serían buenas noticias si se lograra algún compromiso que pusiera fin a las hostilidades, tomando en cuenta que una renovada acción militar estadounidense contra Irán aparentemente estaba a solo unas horas de distancia cuando el presidente Donald Trump cambió de opinión.

Lee además
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.
Negociaciones

Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Negociaciones

Trump pide a Arabia Saudí y Catar normalizar relaciones con Israel como parte de plan de paz con Irán

El mandatario dijo que sus aliados del Golfo lo contactaron para pedirle que reconsiderara cualquier operación inminente ante un nuevo y prometedor diálogo en curso con Teherán para poner fin a la guerra de manera definitiva.

Hasta el momento no hay señales de un avance real, lo cual resulta, hasta cierto punto, lógico, dado el delicado carácter del proceso.

Pero al parecer, Irán está aprovechando este tiempo de gracia para reconstruir muchos de los emplazamientos de armas dañados por los bombardeos estadounidenses e israelíes y tomar medidas para asumir el control permanente del estrecho de Ormuz.

El alto el fuego se mantiene, pero los principales obstáculos para la paz todavía no se han resuelto; “Es un trabajo en curso”, según el secretario de Estado, Marco Rubio al referirse a un memorándum de entendimiento a modo de hoja de ruta en el que se estaría trabajando.

El acuerdo otorga a las partes un plazo de 60 días para concretar los puntos clave del trato.

El mayor desafío radica en que Irán está ganando confianza en su capacidad para controlar el estrecho, para lo cual ha creado un organismo especial denominado “Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico”, encargado de gestionar y dictaminar quién puede y quién no puede transitar por él, así como de cobrar una tasa por el paso.

Asimismo, se sabe que Irán ha mantenido conversaciones con Omán, país situado en la orilla opuesta del estrecho, para trabajar conjuntamente, lo que, en la práctica, implicaría compartir los ingresos provenientes de las tasas cobradas a los buques que atraviesen ese paso estratégico.

En Washington, muchos se preguntan: ¿qué puede hacer Trump para impedir que Irán tome el estrecho bajo su control?

Independientemente de cuántos portaaviones o destructores con misiles guiados envíe la Marina estadounidense al Golfo, hay un hecho innegable: los iraníes se encuentran en su propio territorio con la vista puesta en el estrecho.

A menos, por supuesto, que Trump autorice una operación militar masiva para tomar una franja del litoral iraní y desplegar tropas por toda la zona, garantizando así que los buques puedan transitar sin sufrir interferencias ni abonar tasas. Limitarse a bombardearlo todo no marcará la diferencia; sería imprescindible el despliegue de tropas en el terreno.

Pero Irán sabe que Trump no desea hacerlo. No existe apoyo popular en Estados Unidos para este tipo de escalada y esta requeriría un compromiso a largo plazo.

Antes de que estallara la guerra el 28 de febrero, más de 130 buques transitaban libremente por el estrecho de Ormuz cada día, sin interferencia de Irán.

Según las leyes marítimas internacionales, esto es precisamente lo que debería ocurrir. El libre tránsito marítimo a través de estos puntos estratégicos es vital para la economía mundial.

Con este objetivo en mente, la diplomacia busca poner fin a las hostilidades e incluir la eliminación del uranio altamente enriquecido.

El mandatario, según publicó en TruthSocial, ha instruido a sus representantes a "no precipitarse a cerrar un acuerdo" y a tener presente que "el tiempo juega a nuestro favor".

Irán ha amenazado con cancelar el incipiente acuerdo por los 100.000 millones de dólares en activos congelados que, al parecer, Washington pretende vincular con concesiones nucleares.

Entonces, ¿puede acaso haber una oportunidad para sellar la paz? Habrá que tener paciencia para averiguarlo.

Temas
Te puede interesar

Trump: "Si hago un trato con Irán, será bueno y adecuado, no como el que hizo Obama"

Trump cree que la situación con Irán está "al 50%" entre un acuerdo o retomar la ofensiva militar

Rubio afirma que existe una "posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo, pero no descarta nuevos ataques

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

¿Qué impacto tiene la nueva disposición de EEUU para los solicitantes de residencia permanente?

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /
POLÍTICA

Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Negociaciones

Trump pide a Arabia Saudí y Catar normalizar relaciones con Israel como parte de plan de paz con Irán

En el centro comparten espacio diferentes agencias . 
CEREBRO DIGITAL

MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones

Te puede interesar

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

Por Ascensión Reyes y María Ferreto
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.
Negociaciones

Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /
POLÍTICA

Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

US Marines War Memorial, Washington DC.
EEUU

Memorial Day, gran día para honrar a quienes pagaron con sus vidas nuestra libertad

En el centro comparten espacio diferentes agencias . 
CEREBRO DIGITAL

MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones