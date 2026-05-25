Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /

BOGOTÁ.- Colombia concurre a elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo. En estos comicios están habilitados para votar 41,421,973 ciudadanos. 40,007,312 en el país y 1.4 millones en el exterior.

El candidato que se imponga en el proceso reemplazará al izquierdista Gustavo Petro, quien asumió el poder en agosto de 2022. En Colombia actualmente no existe la reelección inmediata, pero un expresidente puede postularse cuando haya transcurrido, al menos, un período fuera del poder.

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Son 12 los aspirantes a la Presidencia que llegan a la recta final del proceso electoral: Iván Cepeda (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria); Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso), Santiago Botero (Romper el Sistema); Miguel Uribe Londoño (Partido Demócrata Colombiano); Claudia López (Con Claudia Imparables); Roy Barreras (La Fuerza); Sondra Macollins (“La Abogada de Hierro”); Carlos Caicedo (Caicedo); Gustavo Matamoros (Partido Ecologista), y Mauricio Lizcano (Coalición Familia).

El procurador de Colombia, Gregorio Eljach, le pidió el 19 de mayo al Gobierno nacional y a las autoridades actuar con “audacia” para impedir las amenazas presentadas en el marco de los comicios. Exhortó a trabajar por la garantía de la paz electoral.

“Ningún sesgo ideológico, ningún interés personal y ningún afán electoral pueden estar por encima de los principios democráticos que nos cobijan a todos. Me preocupan profundamente las denuncias sobre amenazas de actores criminales a las campañas y a los candidatos, los dolorosos asesinatos de líderes sociales y las restricciones a la libertad ciudadana en algunas regiones”, dijo Eljach.

Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, refiere a DIARIO LAS AMÉRICAS que en el país se vive un escenario de incertidumbre.

“Las encuestas son muy disímiles entre sí. Algunas les otorgaban ventaja al candidato de la izquierda Iván Cepeda, los porcentajes son diferentes en cada una. El que va de segundo puede ser o Abelardo de La Esprella o Paloma Valencia y básicamente esa confusión o esa incertidumbre se ve potenciada por la nueva ley de encuestas”, explica.

Sahid añade que los sondeos tienen que considerar muchas variables, entre ellas una representación más puntual por estrato socioeconómico, y tener representación en áreas rurales en municipios de conflicto, en todos los departamentos del país.

“Tenemos, por ejemplo, que las tres grandes encuestadoras nos están mostrando resultados muy diferentes, y paradójicamente cada encuestadora le sirve a un candidato en particular no porque haya algo raro, sino que la nueva ley creó una nueva forma de medir las opiniones”, señala.

Agrega que las mismas encuestas varían en un 10% y un 28% de indecisos.

De acuerdo con la encuesta AtlasIntel para la revista Semana, difundida el 16 de mayo, el oficialista Iván Cepeda podría ganar la primera vuelta con el 37.6%. Le seguirían Abelardo de la Espriella con 32.9% y Paloma Valencia (16.7%), candidata del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En caso de una segunda vuelta electoral, se celebraría el 21 de junio.

Por su parte, la plataforma mundial de apuestas Polymarket registra variaciones significativas en las tendencias de cara a los comicios del próximo 31 de mayo. Los datos indican una ventaja para Abelardo de la Espriella, quien obtiene el 49% de las opciones de victoria en el sistema de apuestas electrónicas. Con este porcentaje, de la Espriella supera por siete puntos a Iván Cepeda, quien alcanza un 42% en la intención de los apostadores dentro de la plataforma digital.

Ambos nombres concentran el 91% de las probabilidades totales registradas en el mencionado portal internacional.

El profesor Germán Sahid expresa que la incertidumbre no beneficia a nadie por cuanto incrementa la polarización.

“Han aumentado los ataques entre candidatos, realmente hemos pasado una campaña con insultos, Fake News, uso indebido de inteligencia artificial entre todas las candidaturas, ausencia de debates entre candidatos y ha llevado a que la ciudadanía con esa polarización se caldee, se vuelva más violenta, más agresiva. El juego básico de la democracia requiere reglas de convivencia y de aceptación del otro”, subraya.

El analista también muestra preocupación por el incremento de la violencia política. El 15 de mayo, dos miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella fueron asesinados a tiros en una zona rural de Colombia.

El 19 de mayo, fue atacado a tiros por rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC el vehículo del senador oficialista Alexander López en una carretera del departamento del Cauca.

Sahid señala que los grupos armados irregulares están presionando a la población para votar por un candidato en particular.

Puntualiza que en la campaña electoral “hay un indebido uso, sistemático, de los medios públicos a favor del candidato Iván Cepeda. Hay un prevaricato generalizado de funcionarios del Gobierno de Petro para apoyar la candidatura de Cepeda”.

Reconfiguración política

Mario Hernán López, profesor de la Universidad de Caldas en Manizales, señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que las elecciones en Colombia han venido aumentando el nivel de crispación y de agresividad mediática, “tal como acontece en los últimos tiempos en las llamadas democracias liberales”.

Indica que de allí surgen las acusaciones entre un sector y otro. López destaca la reconfiguración de la política colombiana “con una izquierda que aparece ahora con un partido organizado, el Pacto Histórico, con una serie de conflictos internos decantados, y una derecha que tiene al menos dos posiciones en la parrilla electoral sobre la cual hay bastante polémica interna”.

Añade que hay una serie de factores en tensión en los sectores de derecha que se descantarán para la segunda vuelta electoral.

El analista explica que hay un sector de la sociedad colombiana que considera que, después de los acuerdos de paz, la mutación del conflicto armado y particularmente el surgimiento de una gran cantidad de estructuras armadas que buscan controlar recursos en los territorios, se impone una acción mucho más decidida por parte de las fuerzas militares y una acción mucho más fuerte por parte del Estado.

Agrega que allí está el discurso de buena parte de la derecha.

“Por otro lado, hay un sector de la sociedad colombiana que considera que las desigualdades, que la deuda social que se ha adquirido por parte de los de los gobernantes, durante la mitad del siglo XX hacia adelante, implica que haya un gobierno que impulse procesos de justicia social, de mayor igualdad y que tenga unas responsabilidades sociales a través de políticas públicas que lo expresen”, asevera.

Por su parte, el profesor Germán Sahid sostiene que se está decantando el modelo entre una izquierda muy radical, una derecha muy radical, una centroizquierda y una centroderecha. “Y, por otro lado, está el presidente Petro también en su lógica insurgente, porque finalmente no ha abandonado su lógica de M-19”, añade.

Sistema electoral

Hace una semana, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea defendió la seguridad del sistema electoral colombiano ante las dudas manifestadas por el presidente Petro.

Advirtió que la entrega del software utilizado en los procesos electorales, como solicitó el mandatario, pondría en riesgo la seguridad del sistema y abrir la puerta a eventuales manipulaciones.

José Antonio De Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, explicó a Blu Radio que las características del modelo electoral colombiano robustecen los controles. Esto porque el escrutinio es predominantemente manual, sustentado en formularios físicos y en la vigilancia de jueces, notarios, testigos electorales y organismos de control.

Petro ha insistido en conocer a profundidad el funcionamiento del software electoral. También cuestionó las condiciones de auditoría sobre las plataformas utilizadas por la organización electoral.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, consideró la solicitud de Petro como inviable. Advirtió que acceder al software sería un “grave riesgo” para la seguridad y la integridad del proceso democrático.

El profesor Mario Hernán López asevera que, durante elecciones en las democracias liberales, es un factor recurrente que los sectores en disputa “tienden a poner en entredicho los mecanismos con los cuales se hacen los conteos de votos y se toman las decisiones finalmente sobre los escrutinios”.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, Blu Radio, Infoabe