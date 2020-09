La ONU y su "responsabilidad de proteger"

La doctrina de la “intervención democrática” esgrimida por el presidente de los Estados Unidos en 2003, antes de su acción militar en Irak, analizada cuidadosamente por Jean d’Aspremont (L’etat non democratique en droit international, Paris, Pedone, 2008), es de antigua data. Su origen revolucionario francés lo anima la idea medieval y escolástica de la “causa justa”. Sin embargo, no encuentra eco pacífico en los estudiosos del Derecho internacional. Pero, en corrección de ese camino, mirando el propósito final de la ONU: “la protección de las poblaciones en riesgo”, como lo explica Roberto Garretón, relator de la Organización para el Congo, emerge con fuerza la tesis de la “intervención o injerencia de Humanidad o humanitaria” que pone el énfasis en lo esencial: Más allá de la ocurrencia de una violación al principio de la democracia –sin cristalizar a nivel universal y ya cristalizado a nivel interamericano– cabe atender a las consecuencias, como la violación generalizada y sistemática de derechos humanos por Estados que, de suyo, no son democráticos.