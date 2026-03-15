domingo 15  de  marzo 2026
RELATO

Lavadoras y Quino

Narraciones que combinan vivencias y ficción con un claro propósito reflexivo

Claudio Reina

Claudio Reina

Por Claudio Reina

Hace 64 años, en la Argentina de 1962, la empresa de electrodomésticos Mansfield encargó a Don Joaquín Salvador Lavado Tejón una campaña sobre lavadoras, y él, por primera vez, esbozó la sátira inocente y genuina de una niña contestataria ante el mundo adulto. Su nombre: Mafalda. Su firma: Quino.

La misión consistía en elaborar una campaña de publicidad encubierta, al estilo de Peanuts o Blondie. Pero esta vez el protagonista debía ser de clase media, su nombre empezar por “M”, y ocultar bajo sus viñetas la promoción de aspiradores, neveras y lavadoras. El apodo no sólo gozó de la letra corporativa, sino que además jugó con sus consonancias: de Mansfield a Mafalda. Entre microondas y secadoras, halló a una joven de pensamientos rebeldes, que postraba en las faces todo tipo de sonrisas, desde carcajadas a duchennes.

Lee además
las teorias cinicas y la destruccion del saber
OPINIÓN

Las teorías cínicas y la destrucción del saber
iran y el estrecho: el regimen que se quedo solo
OPlNlÓN

Irán y el Estrecho: el régimen que se quedó solo

Pero nunca fue publicada. Y Mafalda, en contra de las lavadoras y los cachibaches, se zambulló en los problemas mundanales, hizo filosofía de lo cotidiano y analizó el origen de las crisis y las guerras.

Su primera aparición públicca se dio en el suplemento humorístico «Gregorio» de la revista Leoplán, aunque es el 29 de septiembre de 1964 cuando la risa se consolida, suponiendo que su padre no es el mejor papá del mundo, y rompiendo la punta de un lápiz bajo el lema “¡¡estas cosas ocurren solamente en este país!!

Y es, un día como hoy, en la Argentina de 1965, que Mafalda se incrusta en los márgenes del diario El Mundo, preguntándose por qué los graduados, al igual que las vacas, se van al extranjero.

Su historia de historietas trazó las inquietudes sociales y puramente humanas. Desde el grito impreso por la paz, sorprenderse de que aún quede vida en este planeta, su “al fin de cuentas, la humanidad no es nada más que un sándwich de carne entre el cielo y la tierra” hasta las cuestiones más feministas, “lo malo es que la mujer en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad

Mafalda llegó a España en 1970. Los resquicios de la censura pusieron el cartel “para adultos” a las viñetas de una niña de 6 años, haciéndose de ella, infante presidente y a veces viejita con tembleques, un símbolo de la transición española, que llamaba a la conciencia social bajo la apariencia de una argentinita.

Una argentinita traducida a más de 40 idiomas, adorada por Umberto Eco y por más de media humanidad, una niña, que lejos de electrodomésticos nos dio una razón para reír entre razones, progesar entre bocetos y dotarnos de inocencia.

Temas
Te puede interesar

La crisis del béisbol cubano queda al desnudo

Dime algo, Fernández

La Esquinita de Reme

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Brayan Rocchio en un juego de spring training
BÉISBOL

La sorpresiva Italia suma otra pieza venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas
RECHAZO

Cacerolazos y protestas marcan otra noche de tensión en varias regiones de Cuba

El equipo de Venezuela celebra una carrera durante el partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Japón y Venezuela en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami
BÉISBOL

Venezuela vence a Japón y avanza a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol con una muestra de poder

Te puede interesar

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

Recompensa por líderes iraníes. 
JUSTICIA

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.
COMERCIO

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000