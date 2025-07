Podrido gobierno

Si Santos Cerdán es el dos de esta inmundicia política, el Uno es Pedro Sánchez, quien recién ha enviado a negociar a Bruselas, otra vez con Puigdemont, nada más y nada menos que al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el de la mina de oro que, según Piedad Córdoba (vídeo en YouTube), le regaló Nicolás Maduro por sus servicios prestados a la dictadura venezolana.

El gobierno socialista es un estercolero, no hay por dónde tomarlo, se destripan entre ellos, se desguazan debido a la avaricia que los define. Dentro del gobierno, la fuerza Sumar, liderada por la vicepresidente Yolanda Díaz, ha ido en picada; ni llamándoles Restar renacerían de la nulidad en la que se disuelven. Podemos no existe, salvo las dos malvadas eurodiputadas, Irene Montero e Isa Sierra (a la que el PP le acaba de conceder un puñado de poder en la Unión Europea) y la niña de la curva, la horrenda Ione Belarra…

Por cierto, la comunista Yolanda Díaz, que antes iba mal vestida y peor teñida y se retrataba junto a gigantescos afiches con la jeta del asesino de La Cabaña, el Che Guevara; quien ahora va con atuendos caros de marca y casi platinada como Marilyn —aunque Marilyn me envenenaría con Nembutal si se entera de la comparación—, pues más fea no puede ser, se ha ido a protestar a una manifestación que, según ella y sus secuaces comunistas, prohibió Víktor Orbán en Hungría por el Orgullo Gay. La manifestación jamás fue prohibida; lo que sí fue prohibido, que hasta yo misma prohibiría, es el espectáculo de tanto desnudo caduco, pellejúo, con esos miembros como piltrafas al aire, delante de niños, adolescentes y mujeres. A mí ya cualquier Orgullo que organicen los social-comunistas me da dentera y de plano lo rechazo. Pues, esta tipeja, que más bruta no puede ser, es la que maneja el empleo en España, y cada día se burla de los desempleados, sobre todo de los jóvenes, mientras vive en una residencia cerca de El Retiro de más de 400 metros cuadrados.

Pedro Sánchez, el Uno, el Uán de la trama, reapareció chupado y enclenque (la maldad izquierdista se lo ha engullido), y promete el oro y el moro, mientras el país se cae a pedazos. El papelazo que hizo con lo de la OTAN es para hacérselo mirar, pero su notoria psicopatía se lo impide. Informó en conferencia de prensa, en la que se encontraba él solo, un domingo, hablándole a las musarañas, que no pagaría nada. A los pocos días terminó por aceptar la cantidad impuesta por Donald Trump, que es la misma cantidad que pagará el resto de países, el 5%, sólo que el embarque se lo dejará al que venga a sustituirlo. Si es que se va, porque esta gente cuando agarra el poder no se larga ni dándole candela como al macao.

La pudrición del gobierno español es de vergüenza, lo nunca visto en Europa. El ministro José Luis Ábalos, procesado por todo lo más corrupto que se puedan imaginar, entre otras lindezas por uso de la prostitución, pagada con el dinero del contribuyente, como es de suponer, además facilitaba cargos y trabajos muy bien remunerados a las chicas que ni siquiera sabían que, siendo prostitutas, podían merecer semejantes reconocimientos y remuneraciones sin hacer nada más que esperar a que las llamaran para lo que ya pueden ustedes imaginar, aspirar y abrir (para polvos). Entre las casquivanas, también había un trans colombiano, enano, ay, con perdón, “persona de estatura modificada al nacer”. Como saben, el wokismo ha reemplazado palabras por conceptos (extensamente equivocados) y significados por pura ideología pipicaca, o sea, por la ideología de la izquierda.

De modo que, con la tremenda canícula que estamos padeciendo, la mejor noticia veraniega sería que, tras la caída del dos, cayera el dos B, o sea, el ministro Félix Bolaños, el de Justicia, otro socotroco que otrora fuera taquillero en una playa de no sé dónde. Aunque lo que realmente estamos esperando los que amamos España es que caiga el Uno, Pedro Sánchez, el más sinvergüenza e inmoral de todos.