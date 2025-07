La Esquinita de Reme

MÚSICA "Patria y Vida: The Power of Musi" llega a cines de EEUU

* Elon Musk declaró que estaba formando un nuevo partido político, The America Party. Tengo gran admiración por Elon Musk. Creo es un genio, pero no apoyo esta idea porque esto solo contribuirá a ayudar al Partido Demócrata. ¿Recuerdan cuando Ross Perot decidió aspirar a la Presidencia de los Estados Unidos? Ayudó a que los republicanos perdieran las elecciones y que Bill Clinton le ganara a George Bush. No podemos hacerles el juego a los socialistas ahora que están “de capa caída “.

*El candidato a alcalde de la Ciudad de Miami, el coronel Emilio González, ha presentado una demanda a la Ciudad que concedió por un voto de 3 a 2, una extensión de la actual directiva por un año más. En otras palabras, en vez de estar por el periodo al que fueron elegidos de cuatro años lo harán por cinco… ¡de a Pepe!!

*Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha sido un serio problema para el Gobierno de Donald Trump por su negativa a rebajar las tasas de intereses a pesar de la saludable economía actual en Estados Unidos. Haciendo política en la Reserva Federal no se ayuda a nuestro país.

*Mark Green. el congresista republicano de Tennessee, renunció al Congreso después de haber votado por la ley que le dio a Trump su gran éxito en la Cámara de Representantes. Ahora la mayoría republicana ha sido reducida. Mark Green fue un gran amigo de los cubanos en su lucha contra el comunismo y nos visitó en Miami en contadas ocasiones. Le deseamos grandes éxitos y le agradecemos su cariño y solidaridad,

*Atlanta de nuevo ha sido seleccionado como el aeropuerto más concurrido del mundo. Más de 100 millones de personas pasaron por el aeropuerto en el 2024. ¡Felicidades, Georgia!

*Paramount y CBS aceptaron pagarle a Donald Trump más de 17 millones de dólares por la información falsa que dieron en la entrevista de 60 Minutos con Kamala Harris. Bueno como Trump no cobra sueldo de presidente, ahora puede comprarse unos palitos nuevos de golf.

*Trump cambia la política de Biden hacia Cuba y anuncia que el pueblo cubano merece ser libre. Varias medidas (que aún se quedan cortas) se aplicarán de inmediato.

*Jet Blue descontinua el servicio en el Aeropuerto Internacional de Miami a partir de septiembre. De acuerdo con dirección de la aerolínea, todas las operaciones que den pérdidas serán eliminadas.

*El congresista republicano de Nebraska Don Bacon anunció que éste sería su último periodo en la Cámara Baja. Don Bacon ha sido un dolor de cabeza para el presidente Trump. Hay rumores de que podría aspirar a presidente.

*Estos fueron los países más visitados de Latinoamérica en el 2024: Primer lugar México, seguido de República Dominicana con unos números increíbles. Después Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú y El Salvador. Los números de República Dominicana son impresionantes. Felicitamos a su ministro de Turismo. Y notamos que países socialistas como Cuba, Venezuela y Nicaragua han perdido totalmente el turismo.

*El proyecto de ley que Trump ha empujado con fuerza fue adoptado finalmente en el Senado y regresó a la Cámara Baja, asegurando entre otros acuerdos que los empleados de restaurantes y cafeterías no tendrán que pagar impuestos por sus propinas dándoles un aumento automático en sus ingresos. ¡Muy interesante!

*El presidente Trump viajó a Florida para reunirse con Ron DeSantis e ir juntos a inspeccionar el centro de detención Alcatraz, en los Everglades, que permitirá alojar a 3.000 personas ilegales para procesarlos y enviarlos a sus respectivos países de origen. ¡Muy rápido todo!

*Travel & Leisure Magazine volvió a seleccionar a Siesta Key como la mejor playa de la Florida y de Estados Unidos. No es la primera vez que esto sucede. Se ha consolidado el bello pueblo de la costa oeste con aguas claras y arena blanca como una joya.

*Un popular restaurante de Miami ha sido cerrado por tercera vez por los inspectores de salud. El número de ratones y cucarachas aumentó de la primera inspección a la segunda y no bajó durante la tercera. ¡Muy lamentable!

*¡Qué niño tan guapo has tenido! ¿Cómo le vas a llamar?”, “A mí me gusta el nombre Alfonso, como su padre”, “Cariño, me llamo Damián”, “O Damián, como mi marido”.