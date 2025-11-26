miércoles 26  de  noviembre 2025
RECOMENDACIONES

Remodelar o vender: ¿qué conviene más en el mercado actual?

Las primeras impresiones importan más que nunca. Un hogar bien mantenido inspira confianza, mientras que detalles descuidados generan dudas

Enrique Urdaneta - autor
Diario las Américas | ENRIQUE URDANETA
Por ENRIQUE URDANETA

Tomar la decisión correcta depende de tres factores: el estado físico de la propiedad, la situación del mercado local y tus objetivos financieros. A continuación, te explico cómo analizar cada uno y evitar errores costosos.

1. Evalúa el estado real de tu propiedad

El punto de partida es la condición estructural. Si hay problemas visibles —techos, plomería, aire acondicionado o pintura deteriorada— será difícil atraer compradores al precio deseado. Sin embargo, no todas las remodelaciones son rentables. Prioriza las que generan mayor retorno: cocina, baños, pintura interior y paisajismo.

Lee además
errores comunes al comprar propiedades de inversion y como evitarlos
OPINIÓN

Errores comunes al comprar propiedades de inversión y cómo evitarlos
las 10 senales que indican que una propiedad esta sobrevalorada
ESTRATEGIAS

Las 10 señales que indican que una propiedad está sobrevalorada

Ejemplo: actualizar una cocina antigua puede incrementar el valor de reventa entre 10% y 15%, mientras que una renovación completa de piscina rara vez recupera la inversión total.

2. Analiza el mercado y la competencia

En un mercado donde hay exceso de inventario, los compradores comparan cada detalle. En cambio, en zonas con poca oferta, las casas se venden rápido incluso sin mejoras. Consulta a tu agente local para comparar tu propiedad con listados activos y ventas recientes. Si tu casa está por debajo del estándar visual de la zona, una remodelación ligera puede acelerar la venta sin reducir precio.

3. Calcula el retorno sobre la inversión (ROI)

Cada mejora debe verse como una inversión, no como un gasto. Compara el costo estimado de la remodelación con el posible aumento de valor. Un ROI ideal debe superar el 80%. Si no lo alcanza, considera vender tal como está y ajustar el precio.

Consejo: evita renovaciones por gusto personal. Los compradores buscan neutralidad, no preferencias estéticas particulares.

4. Considera tu tiempo y liquidez

Remodelar requiere meses de planificación, permisos y contratistas. Si necesitas liquidez rápida o planeas mudarte pronto, vender ahora puede ser más estratégico. Por el contrario, si el mercado está en pausa y no hay urgencia, una mejora bien ejecutada puede aumentar el valor al próximo ciclo de demanda.

5. Evalúa la percepción del comprador

Las primeras impresiones importan más que nunca. Un hogar bien mantenido inspira confianza, mientras que detalles descuidados generan dudas. A veces, bastan acciones simples, como pintura fresca, jardinería y limpieza profesional, para cambiar completamente la percepción sin grandes gastos.

6. Alternativa intermedia: vender “as-is” a inversionistas

Si la casa necesita reparaciones importantes y no deseas invertir, puedes vender “as-is” (tal como está). Los compradores o empresas dedicadas a flipping suelen pagar menos, pero cierran rápido y sin condiciones. Es una opción práctica si buscas una salida eficiente sin remodelar.

Conclusión

No existe una respuesta universal: remodelar es rentable cuando la mejora incrementa significativamente el valor y no retrasa tus planes, mientras que vender es mejor si el tiempo, la liquidez o el estado del mercado no justifican la inversión. La clave está en evaluar objetivamente tu propiedad y apoyarte en asesoría profesional antes de decidir.

Enrique Vicente Urdaneta

Consultor Inmobiliario | Engel & Völkers | EVU Luxury Homes

305.209.6418

[email protected]

evuluxuryhomes.com

YouTube: Viviendo en Florida

Descargo de responsabilidad: la información proporcionada tiene fines educativos y no constituye asesoramiento legal, fiscal o financiero. Las condiciones del mercado pueden variar; se recomienda consultar con profesionales especializados antes de realizar cualquier inversión o venta inmobiliaria.

Temas
Te puede interesar

Los errores más comunes al comprar tu primera propiedad en EEUU

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

¡Más loco será usted!

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad