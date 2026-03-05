Miu Miu ayuda a Prada a resistir durante caída del mercado de lujo

Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025.

MILÁN.- La compañía italiana Prada resistió una recesión en el mercado de lujo en 2025 al aumentar sus ingresos un 5 % interanual, hasta los 5.700 millones de euros, según mostraron los resultados de la compañía publicados el jueves. El rendimiento de Prada se basó principalmente en su marca Miu Miu, dirigida a consumidores más jóvenes.

Los ingresos de Miu Miu crecieron un 35 % en 2025, mientras que la marca insignia, Prada, experimentó una caída de las ventas del 1 % durante el año.

"Prada demostró una buena resiliencia, demostrando una sólida estrategia; Miu Miu registró otro año de crecimiento notable", declaró el director ejecutivo, Andrea Guerra, en un comunicado.

El año pasado, Prada adquirió a su rival Versace, que se encontraba en dificultades, lo que cerró 2025 en números rojos y se espera que reduzca los márgenes de Prada en los próximos meses. Sin embargo, Guerra afirmó que contaba con una "mejora progresiva a partir del año fiscal 2027".

Tras la adquisición por 1.250 millones de euros, Prada acumula una deuda de 466 millones de euros.

El nuevo propietario ha nombrado al diseñador Pieter Mulier al frente del estudio Versace y ha declarado que ha tomado medidas decisivas para reducir costes.

El grupo Prada, propietario también de las marcas de calzado Car Shoe y Church's, continuó progresando en su principal mercado, Asia-Pacífico, con un crecimiento de las ventas del 6 % en 2025.

Caída del mercado de lujo

La desaceleración del consumo mundial de lujo, especialmente en China, afectó a la mayoría de los competidores de Prada en 2025, con descensos tanto en las ventas como en los beneficios.

El gigante LVMH registró una caída del 13 % en su beneficio neto en 2025, hasta los 10.900 millones de euros, y una disminución del 5 % en sus ingresos, hasta los 80.800 millones de euros.

Kering, que está en proceso de reestructuración y posee las marcas Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga, anunció una caída del 13 por ciento en sus ventas y un beneficio neto reducido a menos de una décima parte de su nivel anterior.

FUENTE: AFP