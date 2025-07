¿Y si elegimos mirar de frente?

Hemos recibido un nuevo golpe, una humillación más. Públicamente, la ministra de Trabajo y Seguridad Social ha mentido, y el peso de sus palabras caen ante una asamblea que las acoge con absoluta complicidad como si los que estuvieran escuchándola pertenecieran a otra realidad. Es una absoluta desconexión e irresponsabilidad la que han demostrado hoy todos aquellos que teniendo la posibilidad de desmentir semejante falacia se han quedado callados. No sé qué duele más, si tanta mentira despiadada o la gravedad de un silencio cruel que oculta lo que es tan visible a los ojos de todos.

Estamos de acuerdo en que la pobreza no debería existir, no es justa, y nadie, absolutamente nadie, debería pasar por ella. Pero eso dista mucho de la verdad de nuestra nación. Nos han llevado al abismo durante décadas, y ese abismo parece no tener fin. La ministra, los diputados y todo el gobierno de nuestro país tienen la responsabilidad de tanta miseria. Y en medio de esta miseria en la que nos han sumido, continúan con el discurso triunfalista haciendo alarde de logros inexistentes.