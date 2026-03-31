Otero Alcántara inicia huelga de hambre desde la prisión

El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue escenario del estreno mundial del documental Luis Manuel Otero Alcántara : Estamos conectados, una obra del cineasta cubano, radicado en México, Ernesto Fundora.

El preso político de la dictadura, Luis Manuel Otero Alcántara , inició una nueva huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. La decisión ocurre luego de que se alertara sobre el riesgo de muerte que padece el artista junto a otros presos políticos.

Según reportó el portal web Martí Noticias líder del Movimiento San Isidro tomó esta determinación como medida de protesta ante el incremento de las presiones, el hostigamiento y las recientes amenazas de muerte proferidas por las autoridades del centro penitenciario.

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Otero Alcántara, detenido el 11 de julio de 2021 y posteriormente condenado a cinco años de privación de libertad, decidió escalar su protesta tras realizar previamente un ayuno diario de 12 horas.

De acuerdo con la información difundida por el citado medio, el preso político mantendrá esta huelga de hambre hasta el próximo 6 de abril, ingiriendo únicamente agua, con el fin de exigir respeto a su integridad y denunciar el limbo jurídico en el que se encuentra, ante el temor de que el régimen intente prolongar su condena mediante la fabricación de nuevos delitos.

Esta acción ocurre en un contexto de represión sistemática en la isla, donde el régimen de Cuba mantiene a cientos de presos políticos en condiciones infrahumanas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La salud de Otero Alcántara se encuentra seriamente comprometida debido a las múltiples huelgas realizadas con anterioridad, las cuales le provocaron secuelas físicas de consideración, incluyendo parálisis faciales parciales.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional declararon a Otero Alcántara prisionero de conciencia y exigieron de manera reiterada su liberación inmediata. Sin embargo, las autoridades judiciales subordinadas al sistema totalitario rechazaron recientemente un recurso de habeas corpus presentado en su favor, lo que confirmó la política de castigo contra quienes disienten del modelo oficial.

FUENTE: Con información de Martí Noticias