Osmany Sisto y Marietta Díaz apuestan por las oportunidades del mercado inmobiliario de Florida

El mercado inmobiliario de Florida atraviesa un período de desafíos, marcado por las tasas de interés hipotecarias, el aumento de los seguros y las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias. Sin embargo, los agentes inmobiliarios Osmany Sisto y Marietta Díaz consideran que también existen oportunidades para quienes desean adquirir una propiedad.

Ambos profesionales unieron sus experiencias para crear Sisto Díaz Team , un equipo dedicado a asesorar a compradores, vendedores e inversionistas en distintas ciudades de Florida.

OPINIÓN Cómo invertir en bienes raíces con poco capital y obtener grandes retornos

Díaz, estadounidense de padres cubanos, cuenta con más de 15 años de experiencia en bienes raíces. Durante su trayectoria ha ocupado posiciones ejecutivas, incluyendo la dirección de franquicias inmobiliarias, y ha trabajado con artistas, deportistas e inversionistas.

Sisto, por su parte, llegó al sector inmobiliario después de trabajar ocho años como conductor de camiones comerciales. Su relación profesional con Díaz comenzó en 2017, cuando ella lo ayudó a comprar su primera propiedad.

Actualmente, Sisto afirma haber superado los 20 millones de dólares en ventas durante 2026, mientras que su equipo ha asistido a más de 40 familias este año.

“Las tasas de interés han provocado que muchas personas tengan miedo de comprar, pero nosotros vemos también una oportunidad”, manifestó Díaz. “Las tasas de interés han provocado que muchas personas tengan miedo de comprar, pero nosotros vemos también una oportunidad”, manifestó Díaz.

Según explicó, la disminución de la competencia entre compradores permite negociar mejores precios y conseguir que los vendedores contribuyan con los gastos de cierre.

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Otro asunto que analizan es la conveniencia de comprar frente a alquilar.

“Cuando alquilas, el propietario puede aumentar la renta cada año. Cuando compras, puedes tener mayor control sobre tus gastos de vivienda”, afirmó Díaz, aunque aclaró que los impuestos y seguros pueden aumentar.

Los especialistas también orientan a los propietarios que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones hipotecarias.

En determinadas circunstancias, vender una vivienda que ha acumulado plusvalía puede representar una alternativa para adquirir otra propiedad más económica y evitar mayores complicaciones financieras.

Asimismo, siguen con atención las propuestas relacionadas con las exenciones fiscales para viviendas principales en Florida y sus posibles consecuencias para los propietarios.

Con presencia en Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, Sisto Díaz Team busca seguir expandiendo sus servicios.

“Nuestro objetivo es ayudar a las familias a tomar decisiones informadas, ya sea para comprar, vender o prepararse para adquirir una propiedad en el futuro”, concluyeron los agentes.