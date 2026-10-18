domingo 18  de  octubre 2026
GASTRONOMÍA

Restaurante en la Pequeña Habana reconocido entre los mejores del país

The New York Times destaca la propuesta del restaurante TIN TIN, donde la tradición cubana dialoga con técnicas francesas e italianas

Sachi Statz, chef cofundadora de Tin Tin.

Sachi Statz, chef cofundadora de Tin Tin.

Cortesía/ Tin Tin
Ropa vieja Wellington.&nbsp;

Ropa vieja Wellington. 

Crotesía/ Tin Tin
Grilled ibérico pork shop.

Grilled ibérico pork shop.

Cortesía/ Tin Tin
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

En Miami la mayoría de las historias familiares se cuentan alrededor de un buen café cubano, y el caso de TIN TIN no es la excepción.

La historia comenzó en 2005 con Tinta y Café, un negocio que encontró en los sabores cubanos y la cercanía con sus clientes una manera de construir comunidad.

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Y, dos décadas después, ese legado alcanza una nueva dimensión: TIN TIN, el restaurante nacido de la misma familia en la Pequeña Habana, fue incluido en la lista de los mejores restaurantes de Estados Unidos de 2026, según The New York Times, uno de los periódicos más influyentes y prestigiosos del mundo, cuyas recomendaciones gastronómicas tienen proyección internacional.

La distinción reconoce una propuesta encabezada por los chefs y cofundadores Sachi Statz y Víctor Santos, pero también pone en primer plano una historia de continuidad entre generaciones. Y en una ciudad marcada por el aporte de la comunidad latina, el logro refleja cómo los sabores familiares pueden convertirse en una propuesta con alcance nacional.

“Este reconocimiento le pertenece tanto a mi familia como a este restaurante. Tin Tin es nuestra manera de continuar una historia que comenzó con Tinta y Café, y apenas estamos empezando”, expresó Statz en el comunicado oficial que anunció el reconocimiento.

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Sabores cubanos con acentos franceses e italianos

Para la chef, el vínculo con la cocina comenzó mucho antes de su formación profesional. Creció en Tinta y Café, donde conoció el ritmo del servicio y el trabajo cotidiano que sostiene a un restaurante, y aquella experiencia la llevó a estudiar en el Miami Culinary Institute y, posteriormente, a realizar una pasantía en El Celler de Can Roca, restaurante español con tres estrellas Michelin.

Allí se acercó a la gastronomía molecular y a una forma de trabajar definida por la precisión y la atención al detalle. De regreso en Miami, encontró un terreno propio para aplicar lo aprendido: los sabores de su infancia, los ingredientes de la ciudad, y la convivencia de culturas que caracteriza su mesa.

Ese recorrido dio forma al menú de TIN TIN junto con Santos. Y su propuesta combina la riqueza de la cocina cubana con técnicas e influencias francesas e italianas, buscando que cada plato conserve algo reconocible mientras ofrece una interpretación personal.

“Cada plato de este menú se elabora con el mismo cuidado y orgullo que encontrarías en una mesa familiar. Que el Times lo reconozca representa un momento enorme para todo nuestro equipo de cocina”, señaló Santos, quien aporta dos décadas de trayectoria a restaurante.

Graduado del Art Institute of Fort Lauderdale, trabajó junto a Norman Van Aken y Douglas Rodríguez antes de perfeccionar su oficio en el Clarke Cooke House, en Nueva Inglaterra, bajo la guía del chef Ted Gidley. Allí profundizó su interés por los productos locales y las técnicas clásicas francesas.

En TIN TIN, ambos cocineros reúnen esas experiencias bajo una idea que llaman “Cocina de Miami”, una propuesta que parte de los sabores presentes en los restaurantes de la ciudad y los reinterpreta desde su propia experiencia.

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