domingo 18  de  octubre 2026
VENEZUELA

Accidente vial que involucra al nieto de Hugo Chávez deja un militar fallecido

En el accidente del nieto de Hugo Chávez, hubo otros cinco heridos. El joven de 18 años es hijo de Jorge Arreaza, diputado oficialista y excanciller de Maduro

En la imagen, el diputado Jorge Arreaza con su hijo, Jorge Arreaza Chávez, nieto de Hugo Chávez.&nbsp; Tras accidente vial, el 17 de octubre de 2026, el joven presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo

En la imagen, el diputado Jorge Arreaza con su hijo, Jorge Arreaza Chávez, nieto de Hugo Chávez.  Tras accidente vial, el 17 de octubre de 2026, el joven presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo

Javier Vivas Santana en X
Por Valeria Montero

CARACAS.- El joven Jorge Arreaza Chávez, de 18 años y nieto del fallecido expresidente Hugo Chávez, resultó herido durante un accidente vial ocurrido el sábado en la vía Tacarigua-La Laguna en Río Chico, municipio Páez de la subregión Barlovento, a 113 kilómetros de Caracas.

De acuerdo con el portal El Pitazo, en el siniestro falleció un militar y hay otros cinco heridos. Arreaza Chávez es hijo del exministro Jorge Arreaza, actual diputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo, y de Rosa Virginia Chávez, la hija mayor del difunto Chávez.

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Desde pequeño, la familia se refiere a él como "el Gallito". De acuerdo con el parte médico, el joven presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo.

El militar fallecido se llamaba Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años de edad, y era quien conducía el vehículo siniestrado y era presuntamente escolta del hijo del chavista Arreaza.

Según la información, además de Arreaza Chávez, los otros lesionados son Marifer Díaz, de 24 años, a quien los médicos le apreciaron posible fractura de cadera y clavícula y heridas en los miembros inferiores derecho e izquierdo; Anaís León, de 20 años, que sufrió múltiples laceraciones y traumatismo leve a nivel cervical; Ana León, también de 20 años, a la que le diagnosticaron una herida abierta en el miembro inferior izquierdo; Adrián Gómez, de 29 años y con una herida abierta en el miembro inferior derecho, y Alondra Corredor, de 19 años, que presentó fractura maxilofacial.

Información oficial

El diputado chavista Jorge Arreaza, quien también fue canciller del exdictador Nicolás Maduro, se refirió al accidente de su hijo mediante un breve post la tarde de este domingo.

"Gracias a tod@s por su preocupación por el estado de salud de mi hijo, Jorge Alejandro, tras el accidente de tránsito. Él está bien. Un poco adolorido. Todo el grupo está siendo atendido para que se recupere lo antes posible. Agradecido por sus oraciones y buenos deseos", escribió en X.

Sin embargo, Arreaza no se refirió al militar fallecido.

Más temprano, Arreaza declaró sobre la Consulta Nacional Popular, convocada por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez para elegir proyectos comunitarios que serán financiados por el Estado.

"Este año ha sido un año muy, muy difícil para Venezuela y para el mundo en general. Y nosotros tenemos el compromiso de generar un nivel de participación tal que se constituya en una gran señal para el pueblo venezolano, para los pueblos de Nuestra América, para el mundo", dijo el diputado chavista.

Esta semana, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza retiró formalmente de su lista preventiva de bienes congelados a Marleny Contreras, esposa del ministro Diosdado Cabello, y a Jorge Arreaza.

Las autoridades señalaron que se determinó que ninguno de los dos chavistas posee activos financieros ni propiedades en dicho territorio, “sumado a la falta de indicios de actos ilícitos imputables en esa jurisdicción”.

FUENTE: Con información de El Pitazo/Punto de Corte/Ciudad Caracas

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