Osvaldo Power: Arte, perseverancia y diseño que elevan el nombre de los latinos en EEUU

Al iniciar su negocio de pérgolas en Miami, Osvaldo sabía que enfrentaría una competencia fuerte en un mercado exigente.

MIAMI — Osvaldo Power es el reflejo del espíritu emprendedor latino llevado a su máxima expresión. De origen cubano y criado en Estados Unidos, Power ha construido una sólida trayectoria en el sector de la construcción especializada ( @pergolas _ miami ), destacándose por la creación de pérgolas únicas que transforman espacios en verdaderos escenarios de ensueño , pensados para compartir, disfrutar y crear memorias.

Su infancia en Cuba estuvo marcada por una niñez tranquila y feliz: juegos con amigos, escuela y una vida sencilla que sembró valores fundamentales. Desde muy pequeño, Osvaldo encontró inspiración en su abuelo, quien despertó en él la pasión por crear estructuras diferentes, hechas con intención, detalle y alma .

Ese legado familiar fue el punto de partida de una vocación que hoy se traduce en proyectos exclusivos y personalizados.

Al iniciar su negocio de pérgolas en Miami, Osvaldo sabía que enfrentaría una competencia fuerte en un mercado exigente. Sin embargo, su confianza, disciplina y claridad de metas fueron clave para avanzar con determinación.

“Siempre tuve la seguridad de que podía llegar a mis objetivos”, afirma.

Hoy, Osvaldo Power se especializa en el diseño y fabricación de pérgolas a medida, adaptadas a la visión y emociones de cada cliente.

"Cada espacio comienza con una pregunta: ¿qué quiere sentir el cliente aquí? A partir de eso nace el diseño", explica.

Su fortaleza principal es la persistencia, acompañada de un alto nivel de exigencia personal. Meticuloso en cada detalle, Power entiende cada proyecto como único.

“Me exijo demasiado porque cada espacio es especial. No hay dos proyectos iguales”, señala.

El éxito de su marca también se apoya en un equipo altamente profesional, y en dos valores que considera innegociables: honestidad y confianza.

“Son la base de toda relación con mis clientes y la razón por la que muchos regresan y recomiendan nuestro trabajo”.

Su talento y reputación lo han llevado a trabajar para celebridades y figuras públicas de alto perfil, entre ellas Alex Sensation, la actriz Lisandra Delgado, y próximamente Alicia Machado y Amara La Negra, consolidando su posicionamiento como referente en el diseño de pérgolas de lujo y espacios exteriores exclusivos.

Osvaldo Power representa una historia de posibilidades reales.

“Estamos en un país de oportunidades, con múltiples caminos para crecer. No hay límites para tus metas. Con perseverancia, trabajo duro y ganas, todo se puede lograr”, afirmó.

Con cada pérgola que diseña, Osvaldo Power no solo construye estructuras: crea experiencias, eleva espacios y deja en alto el nombre de los latinos, demostrando que el talento, cuando se combina con disciplina y visión, no tiene fronteras.

Conoce más de Osvaldo Power y su arte en @pergolas_miami