Los 5 regalos más originales para los fans de Star Wars

El 4 de mayo de 1979, cuando aun el mundo estaba emocionado por el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase "May the Force be with you", traducido como "que la fuerza te acompañe". Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day. Se vio por primera vez el 25 de mayo de 1977 en los cines estadounidenses, hace 47 años.

No dejes pasar la oportunidad para obsequiar a ese amigo o familiar amantes de esta historia que cada vez gana más seguidores. Dale un “like” a cualquiera de estos productos para que “la fuerza”, del amor y agradecimiento, “te acompañen”.

4D Build con más de 200 piezas

image.png

Star Wars R2-D2 Kit de 4D Build de 201 piezas con juguetes para decorar escritorios, oficinas o estantes en tu casa y de esa manera “construir” tu propia hazaña galáctica con los personajes más populares.

“Embárcate en una aventura épica de construcción con una pieza de visualización R2-D2 de Star Wars precisa para películas. Este kit incluye todos los detalles de calidad de película que te encantan, además de pegamento y un soporte”, señalan las características seguidas por los fans.

¿Te encanta tu kit de modelo 4D Build y necesitas más diversión? Los juguetes y juegos ofrecen una gama de diversión para niños desde juegos de mesa, rompecabezas y alternativas al aire libre. Entra a la “tienda” y ver por más "estrellas".

Mattel Games UNO con cartas galácticas

image.png

Mattel Games UNO presenta este Juego de cartas The Mandalorian de Star Wars, en lata de almacenamiento coleccionable. (exclusivo de Amazon) .El clásico juego de cartas UNO para construir diversión con la familia y amigos con temas inspirados en Disneyplus Star Wars The Mandalorian, es una tremenda hazaña.

Cuenta con una cubierta y una lata de almacenamiento decorada con personajes y gráficos de la querida serie. Al igual que en la UNO clásica, los jugadores combinan colores, números y símbolos en la parte superior de la pila de descartes.

Es un gran regalo para niños, adolescentes, adultos. Una noche de juego familiar para entre 2 y 10 jugadores a partir de 7 años, hacen de esta opción una divertida adquisición.

La tienda Star Wars con figuras coleccionables

image.png

STAR WARS Mission Fleet son Figuras de acción a escala de 2,5 pulgadas y viene en un paquete con accesorios con las figuras centrales de Darth Vader, Luke Skywalker y Grogu, uno de los personajes más queridos. (exclusivo de Amazon).

No podrás dejar de imaginar escenas de la galaxia de Star Wars con este juego de 10 figuras con accesorios extraíbles inspirados en el entretenimiento, incluyendo sables de luz, cochecito flotante, jetpack, blásters y mucho más.

Personajes icónicos de STAR WARS - El paquete incluye también a The Mandalorian, Stormtrooper, Ahsoka Tano, Bo-Katan, Darth Maul, Moff Gideon y Anakin Skywalker.

A los niños y niñas de 4 años en adelante les encantará fingir cargar en batallas galácticas con juguetes coleccionables junto a héroes y villanos icónicos con el juego de figuras de acción de Star Wars Mission Fleet.

Cawiew con su paquete de sables luminosos

image.png

Este paquete de la marca Cawiew contiene cuatro sables de espada iluminados con sonido FX (control de encendido y apagado) y mango retráctil completo, 4 colores LED que brillan en la oscuridad, juguete para niños y adultos.

El juego de sables espaciales LED de luz: incluye 4 colores (rojo, morado, verde y azul). Recoge tu espada de color favorita para chocar con los efectos de sonido sensibles al movimiento, dando una sensación real de estar en el duelo espacial.

Presione el botón para cambiar tres modos: Pulse para el modo de efectos de luz y sonido que coincida con la batalla, luego active el modo ligero y silencioso que los padres aman y por último presiones para desconectar.

La hoja brillante se puede retraer completamente en el mango, lo mismo que las películas. Perfecto para cosplay, accesorios de disfraces ¡Serás la estrella de la guerra!.

Cospkaybox presenta la túnica de Anakin

image.png

Si eres fan de la Guerra de las Galaxias colocarte esta túnica el 4 de mayo para homenajear la saga creada por George Lucas será lo máximo. Ese cineasta estadounidense además de Star Wars creó otras historias como Indiana Jones.

Este disfraz de túnica con capucha para adultos sirve para cada ocasión, aunque mucha gente lo usa en Halloween los fans hacen fiestas temáticas para hablar de los personajes. Incluso hay competencias de quién sabe más de las películas y fechas alusivas a los episodios más recordados. Y el 4 de mayo es una fecha imperdible.

El nombre de producto es “ disfraz de anakin adulto para hombre, color marrón”. El paquete incluye túnica, cinturón, bata, faja y tabardo. Comprueba la talla y a disfrutar de este viaje por las estrellas.

Jazwares con la princesa Leia

image.png

La princesa Leia también tiene un espacio en el corazón de los fans y la firma Jazwares ofrece esta pieza. Es el momento cuando escapa de la Estrella de la Muerte en Star Wars y la “royal” galáctica tiene puesto este vestido con capucha.

La indumentaria cuenta con un cinturón blanco adornado con plástico de vinilo. También incluye una peluca del icónico moño de pelo doble de Leia y está fabricado con material de alta calidad e impresiones de alta resolución.

Y hay más de STAR WARS como este vehículo de caza

image.png

Star Wars te presenta este vehículo icónico de Luke Skywalker que cuenta con detalles increíbles y escala auténtica. Es otro juguete coleccionable que según las estadísticas no tiene preferencia por edad.

Incluye hojas en S de apertura, un enchufe de droide que funciona y más. También contiene figuras micro Luke Skywalker y R2-D2 de 1 pulgada. Una galaxia para coleccionar: Colecciona todos los vehículos de la clase Starfighter, incluidos los estilos raros y de persecución de edición limitada.

Según los seguidores desde su creación el universo de George Lucas le ha dado vida a más de 60 planetas imaginarios, incluidos los célebres Tatooine, Hoth o Coruscant. Star Wars es una de las franquicias cinematográficas más valiosas del mundo, con 10.000 millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial. Los juguetes coleccionables van al ritmo de la tecnología, dándole vida a esta obra.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS