Ricardo Ratia inaugura el Ratia Business Centre, un nuevo concepto de coworking en Doral

Miami .- El inversionista y empresario Ricardo Ratia , fundador de Home Luxury Scents y especialista en bienes raíces y diseño de interiores, anuncia la apertura del Ratia Business Centre , un innovador espacio de coworking que redefine la manera de trabajar en la ciudad de Doral.

El edificio ubicado en 4001 NW 97th Ave, Doral, FL 33178 cuenta con tres pisos de oficinas de última generación , diseñados para promover la productividad, el networking y la creación de una verdadera comunidad de emprendedores. Más que un centro de trabajo, el Ratia Business Centre se proyecta como un ecosistema empresarial donde convergen creatividad, innovación y colaboración.

“Mientras otros hablan de proyectos, yo los diseño. Mientras otros miran los números, yo veo ciudades transformarse”, afirma Ratia, quien actualmente lidera proyectos inmobiliarios de alto nivel enfocados en Doral y Miami River, dos de las zonas de mayor proyección en el sur de Florida.

Además de su experiencia como desarrollador, Ratia se ha destacado como visionario en la industria de aromas y difusores de hogar, integrando en cada proyecto un estilo sofisticado y funcional.

Su marca, Home Luxury Scents, se ha convertido en un reflejo de esa sensibilidad estética, aportando exclusividad y detalle a los espacios.

En medio de la apertura del Ratia Business Centre, en Doral, ya Ricardo comienza a ver otros posibles proyectos de crecimiento dentro del desarrollo residencial. Al respecto, Ratia señaló que su enfoque siempre ha estado en evaluar proyectos que aporten valor real a la ciudad y eleven el estándar de vida, reafirmando que, como inversionista, continúa analizando oportunidades que marquen una diferencia para la comunidad.

“Muy pronto podremos hacer público este nuevo paso en Doral, que refleja mi visión de transformar espacios en proyectos que perduren en el tiempo”, adelantó.

Con la apertura del Ratia Business Centre, Ricardo Ratia reafirma su compromiso con la transformación de la ciudad y con la creación de espacios que inspiren a una nueva generación de líderes y empresarios.

Puede encontrar más información en instagram.com/ratiabusinesscentre / 4001 NW 97th Ave, Doral, FL 33178 y @ricardoratia