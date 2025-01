Un nuevo comienzo: Claves de Ricardo Ratia para recibir el 2025 con energía y armonía

Según Ratia, este es un ritual que no solo embellece los espacios, sino que también ayuda a recibir el 2025 con armonía, energía positiva y un toque de elegancia sutil.

Para lograrlo, Ratia destaca que la clave está en elegir fragancias que no solo decoren el espacio de manera invisible, sino que también evoquen el espíritu del nuevo comienzo.

Los aromas cítricos y frescos como el limón, la mandarina y la bergamota, asegura, son perfectos para este propósito porque purifican el ambiente y renuevan las energías. Según el experto, su frescura vibrante es ideal para el primer día del año, cuando la mente necesita claridad y el espacio pide ligereza después de las festividades. "Una buena idea", sugiere Ratia, "es difundir estos aromas en la sala principal y en el comedor, donde suelen reunirse familiares y amigos para el brindis de medianoche". Además de revitalizar el ambiente, su presencia sutil simboliza optimismo, alegría y buenos deseos para el año que comienza.

La canela y las especias son, según Ricardo Ratia, otro elemento clave que aporta calidez y tradición a la atmósfera del hogar. "Su aroma dulce y envolvente despierta una sensación de confort, ideal para los momentos de reunión y celebración", asegura.

Ratia recomienda combinar la canela con toques cítricos como la naranja para crear un equilibrio perfecto entre la frescura y la calidez. También sugiere colocar velas aromáticas en el centro de la mesa o en rincones estratégicos de la sala, donde la luz tenue y el aroma especiado se complementen para generar un efecto visual y sensorial inigualable.

