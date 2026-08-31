Septiembre: mes de prevención del suicidio en Miami-Dade

MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, llamó a empleados, familias y residentes a informarse, buscar apoyo y hablar sin estigmas sobre la salud mental durante septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio y al reconocimiento de quienes avanzan en procesos de recuperación.

En un memorando dirigido a la fuerza laboral del condado, Levine Cava sostuvo que el suicidio constituye un grave problema de salud pública que afecta a personas de todas las edades, razas y niveles de ingresos, además de dejar consecuencias duraderas en familias y comunidades.

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“Si está atravesando dificultades, sepa que no está solo y que existen apoyo y esperanza”, expresó la alcaldesa.

¿Qué significa el Mes de la Prevención del Suicidio?

Septiembre es reconocido como el Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio. Su propósito es promover conversaciones abiertas sobre la salud mental, enseñar a reconocer señales de alerta y conectar a las personas en riesgo con ayuda profesional antes de que ocurra una crisis.

La prevención no se limita a responder cuando alguien manifiesta intenciones de hacerse daño. También incluye reducir factores de riesgo, como el aislamiento, las pérdidas económicas, los conflictos familiares, la violencia o los problemas de salud mental sin tratar, y fortalecer elementos protectores, entre ellos las relaciones familiares, el acceso a tratamiento y el sentido de pertenencia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que todas las personas pueden contribuir aprendiendo las señales de advertencia, apoyando a quienes atraviesan dificultades y fomentando la resiliencia.

Septiembre también marca el Mes de la Recuperación, una iniciativa dirigida a reconocer los avances de quienes reciben tratamiento o se recuperan de trastornos mentales y problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Levine Cava comparó estos procesos con el tratamiento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el asma o las afecciones cardíacas. El mensaje central, explicó, es que la salud conductual forma parte de la salud general, la prevención funciona, los tratamientos pueden ser efectivos y las personas pueden recuperarse.

Suicidio en cifras: EEUU y Florida

El suicidio provocó 48.824 muertes en EEUU durante 2024. Ese año, unos 14,3 millones de adultos pensaron seriamente en quitarse la vida, 4,6 millones elaboraron un plan y 2,2 millones intentaron hacerlo, según los datos más recientes de los CDC.

La agencia federal lo considera una de las principales causas de muerte entre jóvenes y adultos. En 2023 ocupó el segundo lugar entre las personas de 10 a 14, de 15 a 24 y de 25 a 44 años.

En Florida se registraron 3.591 muertes por suicidio en 2024, de acuerdo con el Departamento de Salud estatal. La tasa ajustada por edad fue de 13,9 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

La cifra oficial estatal difiere ligeramente de las 3.633 muertes incluidas en la información proporcionada por USAFacts, aunque ambas fuentes sitúan la tasa de Florida en 13,9 por cada 100.000 habitantes.

Según Florida Health CHARTS, plataforma del Departamento de Salud de Florida, Miami-Dade registró 267 muertes por suicidio en 2024, con una tasa ajustada por edad de 8,6 por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa estatal de 13,9.

Los datos demográficos indican que el riesgo no se distribuye de manera uniforme. Las personas blancas presentan la tasa más elevada en Florida, mientras que el grupo de 80 a 84 años registró una tasa de 24,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

Los CDC advierten que el suicidio rara vez responde a una sola circunstancia y suele estar relacionado con una combinación de factores individuales, familiares, comunitarios y sociales.

¿Es posible prevenir el suicidio?

Sí. Aunque no todos los casos pueden anticiparse, una intervención oportuna puede reducir los riesgos y conectar a una persona con tratamiento, apoyo emocional y un entorno más seguro.

Los CDC sostienen que la prevención comienza antes de que aparezca una crisis. Esto implica reconocer las señales de alerta, reducir el aislamiento, facilitar el acceso a servicios de salud mental y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

Entre los factores protectores se encuentran la capacidad para afrontar y resolver problemas, las razones personales para vivir, el respaldo de familiares y amigos, el sentido de pertenencia y el acceso a atención médica de calidad.

La prevención también requiere combatir la idea de que buscar ayuda representa una debilidad. Preguntar directamente a una persona si piensa hacerse daño no introduce esa idea ni aumenta el peligro. Escucharla sin juzgar, permanecer a su lado y facilitarle asistencia profesional puede ayudar a salvar su vida.

Recursos disponibles

Durante septiembre, el Programa de Asistencia al Empleado de Miami-Dade organizará paneles y sesiones de capacitación con especialistas, defensores y profesionales de la salud mental.

Las actividades estarán enfocadas en la prevención del suicidio y en cómo iniciar y mantener un proceso de recuperación. Según el memorando, las oportunidades educativas estarán abiertas los 30.000 empleados del gobierno de Miami-Dade, una de las mayores fuerzas laborales del condado. Los paneles y sesiones abordarán la prevención del suicidio y las herramientas necesarias para comenzar y mantener un proceso de recuperación. Levine Cava destacó además varias medidas adoptadas por Miami-Dade:

El compromiso de Lugar de Trabajo Libre de Estigma de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales.

La iniciativa No Wrong Door , diseñada para facilitar el acceso a servicios.

, diseñada para facilitar el acceso a servicios. La creación de la Junta Asesora de Salud Conductual.

La colaboración del condado con la campaña Let’s Talk–No Shame, que busca normalizar las conversaciones sobre salud mental.

La alcaldesa recomendó a quienes experimenten emociones que interfieran con su vida diaria comunicarse con el Programa de Asistencia al Empleado.

Los empleados pueden solicitar una evaluación o sesión de apoyo con Jessica Hughes-Fillette, mediante el teléfono 305-375-3293 o el correo [email protected]. El servicio funciona de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cualquier persona con pensamientos suicidas o una crisis emocional puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, disponible las 24 horas, todos los días. El servicio es gratuito y confidencial.

[email protected]