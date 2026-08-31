lunes 31  de  agosto 2026
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Una depresión o tormenta tropical podría formarse entre la noche del lunes y la mañana del martes. El sur de la península deberá observar otra perturbación que podría encontrar condiciones favorables

NHC 08312026
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La perturbación AL97 mantenía este lunes una alta posibilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical antes de alcanzar las costas del suroeste de Luisiana o el este de Texas, mientras los remanentes de Dolly avanzaban hacia el oeste con una trayectoria que podría acercarlos al estrecho de Florida a mitad de semana.

En su pronóstico de las 2:00 a. m., el Centro Nacional de Huracanes (NHC) situó en 70% la probabilidad de formación de AL97 tanto durante las próximas 48 horas como en el plazo de siete días.

Lee además
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
REACCIÓN

DeSantis niega desvío de fondos a Hope Florida y defiende a su esposa
Estudiantes regresan a las aulas para el ciclo lectivo 2026-2027
CIFRAS NEGATIVAS

Palm Beach se suma a la histórica caída de matrículas que sacude al sur de Florida

El porcentaje no cambió frente al parte del domingo por la noche, pero la agencia indicó que una depresión o tormenta de corta duración probablemente se forme antes de tocar tierra entre la noche del lunes y la mañana del martes.

Circulación todavía poco definida

El área de baja presión se encontraba a más de 100 millas al sur de la costa meridional de Luisiana. Producía una zona pequeña, pero concentrada de aguaceros y tormentas eléctricas, además de vientos de entre 30 y 35 mph, según el NHC.

Datos obtenidos por satélite mostraron que su circulación no había adquirido una definición mucho mayor respecto al día anterior. Aun así, la agencia meteorológica anticipó un desarrollo adicional mientras la perturbación se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

La entidad programó para la mañana del lunes el ingreso de un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, cuya misión permitirá determinar si existe una circulación cerrada y medir con mayor precisión los vientos y la presión atmosférica.

Entretanto, el NHC advirtió que podrían requerirse vigilancias o avisos de tormenta tropical para sectores de la costa superior de Texas y del suroeste de Luisiana.

También estaba vigente una advertencia de vientos con fuerza de temporal para aguas abiertas. Con independencia de su clasificación, AL97 puede provocar lluvias localmente fuertes durante varios días en ambas zonas costeras.

Dolly se aproxima al entorno de Florida

Por su parte, los remanentes de Dolly, convertidos en una vaguada de baja presión en superficie, generaban aguaceros y tormentas desde La Española hasta el norte de las Antillas Menores. Avanzaban rápidamente hacia el oeste u oeste-noroeste, a una velocidad de entre 20 y 25 mph.

Los vientos fuertes en niveles altos impedirían su reorganización durante uno o dos días. Por esa razón, el NHC mantenía la posibilidad de formación cerca de 0% a 48 horas y en 20% durante los próximos siete días.

Las condiciones podrían tornarse más favorables a mitad de semana, cuando la perturbación llegue al sur de Bahamas o al estrecho de Florida. Esa proyección coloca al sur de la península dentro del área que deberá vigilarse, pero no constituye un pronóstico de impacto directo.

Hasta el parte consultado no había vigilancias ni avisos tropicales para Florida. Los efectos inmediatos se concentraban en las Antillas Menores, Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española, donde podían registrarse lluvias intensas y ráfagas.

El riesgo para el estado dependerá de si los remanentes conservan organización al cruzar el Caribe y de las condiciones atmosféricas que encuentren cerca de Bahamas, según los expertos.

Temas
Te puede interesar

¿Por qué no todos pueden votar en las primarias de Florida?

"Daño colateral": una cubana salió a botar la basura y terminó detenida por ICE en Texas

Byron Donalds desestima reabrir caso Hope Florida y centra su campaña en el costo de vida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

Los funcionarios de migración tienen ahora mayor discrecionalidad para otorgar o negar la residencia permanente / Cortesía USCIS.
MIGRACIÓN

Aspirantes a residencia permanente en EEUU deben tener autosuficiencia económica

Nicolás Maduro  en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026
POLÍTICA

Difunden supuestas fotos de Nicolás Maduro desde una cárcel en Nueva York

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
ACUERDO PETROLERO

Donald Trump asegura que usará petróleo venezolano para reponer las reservas de EEUU "muy pronto

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez intenta explicar beneficios para Venezuela de acuerdo petrolero con EEUU

Te puede interesar

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Por Daniel Castropé
Byron Donalds en la ciudad de Doral
EN DORAL

Byron Donalds desestima reabrir caso Hope Florida y centra su campaña en el costo de vida

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

Roberto González, comisionado de Miami-Dade por el Distrito 11 pide más fondos para oficina del sheriff. 
SEGURIDAD Y MENOS GOBIERNO

Exigen priorizar la oficina del sheriff en presupuesto de Miami-Dade

El empresario Marbelli, Pedro Rodriguez, propulsor de la flotilla Armada Solidaria. video
CRISIS MIGRATORIA

La "Armada de la Solidaridad" llega a Ceuta y exige firmeza al gobierno español