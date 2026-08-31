AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

MIAMI. - La perturbación AL97 mantenía este lunes una alta posibilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical antes de alcanzar las costas del suroeste de Luisiana o el este de Texas, mientras los remanentes de Dolly avanzaban hacia el oeste con una trayectoria que podría acercarlos al estrecho de Florida a mitad de semana.

En su pronóstico de las 2:00 a. m., el Centro Nacional de Huracanes (NHC) situó en 70% la probabilidad de formación de AL97 tanto durante las próximas 48 horas como en el plazo de siete días.

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El porcentaje no cambió frente al parte del domingo por la noche, pero la agencia indicó que una depresión o tormenta de corta duración probablemente se forme antes de tocar tierra entre la noche del lunes y la mañana del martes.

Circulación todavía poco definida

El área de baja presión se encontraba a más de 100 millas al sur de la costa meridional de Luisiana. Producía una zona pequeña, pero concentrada de aguaceros y tormentas eléctricas, además de vientos de entre 30 y 35 mph, según el NHC.

Datos obtenidos por satélite mostraron que su circulación no había adquirido una definición mucho mayor respecto al día anterior. Aun así, la agencia meteorológica anticipó un desarrollo adicional mientras la perturbación se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

La entidad programó para la mañana del lunes el ingreso de un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, cuya misión permitirá determinar si existe una circulación cerrada y medir con mayor precisión los vientos y la presión atmosférica.

Entretanto, el NHC advirtió que podrían requerirse vigilancias o avisos de tormenta tropical para sectores de la costa superior de Texas y del suroeste de Luisiana.

También estaba vigente una advertencia de vientos con fuerza de temporal para aguas abiertas. Con independencia de su clasificación, AL97 puede provocar lluvias localmente fuertes durante varios días en ambas zonas costeras.

Dolly se aproxima al entorno de Florida

Por su parte, los remanentes de Dolly, convertidos en una vaguada de baja presión en superficie, generaban aguaceros y tormentas desde La Española hasta el norte de las Antillas Menores. Avanzaban rápidamente hacia el oeste u oeste-noroeste, a una velocidad de entre 20 y 25 mph.

Los vientos fuertes en niveles altos impedirían su reorganización durante uno o dos días. Por esa razón, el NHC mantenía la posibilidad de formación cerca de 0% a 48 horas y en 20% durante los próximos siete días.

Las condiciones podrían tornarse más favorables a mitad de semana, cuando la perturbación llegue al sur de Bahamas o al estrecho de Florida. Esa proyección coloca al sur de la península dentro del área que deberá vigilarse, pero no constituye un pronóstico de impacto directo.

Hasta el parte consultado no había vigilancias ni avisos tropicales para Florida. Los efectos inmediatos se concentraban en las Antillas Menores, Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española, donde podían registrarse lluvias intensas y ráfagas.

El riesgo para el estado dependerá de si los remanentes conservan organización al cruzar el Caribe y de las condiciones atmosféricas que encuentren cerca de Bahamas, según los expertos.