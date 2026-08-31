Tragedia en Nepal, cifra de muertos supera los 900 y hay casi 5 mil desaparecidos

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización.

A medida que pasan los días y se ve la magnitud de la catástrofe, el balance del deslave que devastó el miércoles Nepal y China se agravó aún más el lunes, alcanzando más de 900 muertos y 4.700 desaparecidos.

"Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora", declaró el primer ministro nepalí Balendra Shah, "pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos".

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En condiciones peligrosas y bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas, los rescatistas redoblan sus esfuerzos para intentar sacar posibles supervivientes del mar de barro que sepultó esta remota región del Himalaya.

Cubiertos a veces hasta la cintura en un pantano de barro gris y pegajoso, los rescatistas exploran, excavan y siguen rastreando en busca de supervivientes.

"Las dificultades son considerables", resume el jefe adjunto del distrito siniestrado de Nuwakot, el policía E. Hawadi, al enumerar los desafíos a los que se enfrentan sus hombres.

"Ya no hay carreteras. Todas han sido arrasadas por el deslave", dijo.

Además de las víctimas, más de 2.500 edificios fueron destruidos en el valle del río Trishuli, en Nepal, según un cálculo de la AFP a partir de análisis satelitales del observatorio europeo Copernicus.

La policía nepalí compartió la historia del rescate milagroso, el viernes, de una niña de 6 años. "La encontramos bajo los escombros (...) solo asomaba la cabeza", declaró a la AFP uno de sus oficiales, Bahadur Karki, quien agregó que la niña está fuera de peligro.

A pesar de sus esfuerzos, las autoridades nepalíes seguían el lunes sin entrar en contacto con un centenar de obreros que creen atrapados en un túnel de una obra en la región siniestrada.

Equipos de rescate tras la riada en Nepal. HANDOUT por GOBIERNO DE NEPAL/Europa Press

Países envían forenses y cámaras frigoríficas

Ante el desbordamiento de las morgues, 18 forenses indios especializados en análisis de ADN han viajado a Nepal para ayudar en la identificación de las víctimas, indicó Poudel, y añadió que el país himalayo está coordinando el despliegue de un equipo de expertos de Singapur.

Además, Nepal ha solicitado a Estados Unidos el suministro de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres; y a China y Singapur, kits de pruebas de ADN, drones de alta capacidad y otros artículos esenciales no alimentarios.

Nepal ha recibido suministros críticos para la búsqueda, el rescate y la asistencia humanitaria procedentes de la India, China, Japón, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, entre otros países.

Entre los suministros se incluyen estructuras para la construcción de puentes, generadores, equipos solares, materiales de ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, paquetes de alimentos y medicamentos.

Poudel afirmó que se están gestionando suministros adicionales procedentes de Birmania (Myanmar), Catar, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Bangladesh y Pakistán, así como de organizaciones de las Naciones Unidas.

Equipos de rescate rastrearon las zonas devastadas el 27 de agosto en busca de más de 1300 personas desaparecidas un día después de que las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra a lo largo de la frontera entre Nepal y el Tíbet causaran la muerte de al menos 273 personas y arrasaran pueblos enteros. ARUN SANKAR / AFP

Como un tsunami

Militares, policías y guías nepaleses trabajan día y noche en estos lugares de difícil acceso, asistidos por especialistas procedentes de India, China y Corea del Sur.

Hospitalizado en la capital, Katmandú, un empleado de la central hidroeléctrica Upper Trishuli, Shibu Giri, de 44 años, describió el lunes a la AFP cómo escapó milagrosamente al devastador deslave.

"Fue como un tsunami, con un ruido enorme y una enorme nube de polvo", señaló. "Huyendo, subimos a las alturas (...) ya no se veía nada, realmente creí que no saldría con vida".

En el lado chino, los equipos de rescate exploran con las mismas dificultades el corazón de la zona siniestrada en el Tíbet, en particular el puesto fronterizo de Gyirong, cuyo edificio fue borrado por las aguas.

Expertos y científicos atribuyen la devastadora crecida del miércoles al derrumbe de un enorme glaciar, que transformó un apacible río en un torrente furioso.

Según los últimos informes oficiales, aún muy provisionales, se han localizado 919 cadáveres en total: 903 del lado nepalés y 16 en la vertiente tibetana.

El paso incesante de helicópteros y patrullas de los equipos de rescate han permitido evacuar a miles de víctimas, pero las autoridades de ambos países siguen sin noticias de cerca de 5.000 personas: 4.247 en Nepal y 546 en China.

Entre ellas figuran cientos de extranjeros, turistas, peregrinos u obreros.

"Desastre en curso"

Seis días después de la catástrofe, las familias de los desaparecidos siguen agolpándose en los hospitales y morgues de todo Nepal en busca de información sobre sus seres queridos.

Es especialmente el caso en Bharatpur, en el sur de Nepal, donde la fuerza de las aguas arrastró unos 250 cuerpos a más de 100 kilómetros del inicio del desastre.

En un edificio, se invita a los allegados a intentar identificarlos en imágenes de video. Se trata de un trabajo largo, difícil y contra el tiempo.

Mientras la morgue de Bharatpur está desbordada de cadáveres, las autoridades comenzaron el domingo a enterrar algunos sin siquiera esperar a su identificación, por motivos sanitarios.

Estas inhumaciones tienen lugar después de la toma de una muestra de ADN, precisaron las autoridades, y con carácter provisional para las víctimas de confesión hindú.

Sus familias podrán posteriormente, tras una identificación formal, exhumarlos e incinerarlos como establece la tradición.

"Se han recuperado numerosos cuerpos y han empezado a descomponerse", justificó un responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, Amrit Bahadur Rai.

Por ahora el costo de la tragedia asciende a "miles de millones de dólares", advirtió el gobierno de Nepal.

La catástrofe fue causada por el colapso de un glaciar, que envió una pared de agua y escombros río abajo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Papa envía ayuda económica a Cáritas Nepal

El Papa León XIV ha enviado una ayuda económica a Cáritas Nepal a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, acordada con la Nunciatura Apostólica del país, para atender "las necesidades más urgentes" de la población afectada por las inundaciones que el pasado miércoles 26 de agosto arrasaron una extensa región cercana al Tíbet y que han causado alrededor de 630 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos, entre ellos más de 500 extranjeros.

En su último balance de este sábado, la Junta de Turismo de Nepal eleva a "dos" el número de españoles rescatados después de que este pasado viernes por la tarde anunciara el salvamento de uno de los, hasta entonces, tres españoles desparecidos durante la tragedia.

La Junta apostilla sobre los españoles aparecidos en su tabla que están en situación de "comunicación", sin dar más detalles.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/Europa Press