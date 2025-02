Inner circle of 12 de la Sociedad Americana del Cáncer honra la filantropía

Por sus esfuerzos humanitarios en beneficio de la comunidad y su liderazgo, como cada año la Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Soceity) honrará a once mujeres y un matrimonio que destacan por su labor filantrópica. Como es costumbre, la junta ejecutiva de Inner Circle of 12 hizo su elección. La presentación de los honrados se hizo este martes 18 de febrero en el restaurante Bulla de Coral Gables que sirvió de anfitrión.