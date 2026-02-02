Super Chef Celebrities regresa a WAPA+ con nuevas celebridades, nuevas reglas y más pasión por la cocina

MIAMI— ¡La cocina más famosa de Puerto Rico regresa más encendida que nunca! Super Chef Celebrities, uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión puertorriqueña, estrena su quinta temporada el martes, 3 de febrero a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT, por WAPA+, llevando su inconfundible sabor a nuevas audiencias en los Estados Unidos continentales.
WAPA+ es el único canal FAST gratuito que sirve a la comunidad de más de seis millones de puertorriqueños en los EEUU y está disponible a través de Samsung TV Plus, The Roku Channel, fubo, ViX y Fire TV Channels, entre otras plataformas.
La nueva temporada reúne a 18 nuevas celebridades del mundo del entretenimiento, la música, el deporte, la actuación y las redes sociales, algunas con proyección internacional. Ellos llegan a la cocina para enfrentarse en una competencia individual intensa, manteniendo los altos estándares de exigencia y la pasión culinaria que han convertido al programa en un favorito del público.
Las celebridades que se enfrentarán en la Super Cocina por el gran premio de $40,000 incluyen:
- Alí Berdiel, ex basquetbolista y comentarista deportivo
- Alwin Vázquez, cantante y líder comunitario de escuela bíblica
- Ámbar Bonilla, cantante y actriz de teatro
- Bebé Maldonado, animadora y locutora
- Edwin Emil Moro, actor y comediante (La Combi, Fantasy Island)
- Erick “Chicho” Rodríguez, actor y terapeuta sistemático
- Fernando Allende, actor internacional y cantante (Mexican Dynasties, María)
- Gerardo Rivas, músico
- Humberto Ríos, creador de contenido
- Julio César Sanabria, empresario
- Kiria Tapia, boxeadora profesional
- Laura Alemán, actriz( S.W.A.T, Perfecto Anfitrión, Solo de Medianoche)
- Linnette Torres, actriz y conductora (Un buen día)
- Mela Pabón, creadora de contenido
- Michelle López, presentadora (Lo Sé Todo)
- Ocean Pabón, creador de contenido
- Vivianie Díaz, presentadora y modelo
- Xiomara Ríos, comentarista deportiva
Esta edición introduce nuevas reglas y elementos de juego que prometen cambiar el rumbo de la competencia. Los participantes no solo se enfrentarán a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas formas de juego y apuestas, donde podrán jugárselo todo para salvarse de eliminación. Entre las novedades se integran la espátula roja y el guayo, beneficios estratégicos que podrían marcar la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.
El panel de jueces vuelve a estar integrado por la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar cada plato, retar a las celebridades y decidir su permanencia en la competencia. La conducción estará a cargo del animador que ha acompañado el formato desde sus inicios, Luis Ponce.
Para más información, visita www.wapa.tv y sigue @wapatv y @superchefpr en Facebook e Instagram para contenido exclusivo y más detalles de la quinta temporada de Super Chef Celebrities.
Acerca de WAPA+
WAPA+ es un canal FAST que pertenece y es operado por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.
Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODO CINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.