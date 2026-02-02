Super Chef Celebrities regresa a WAPA+ con nuevas celebridades, nuevas reglas y más pasión por la cocina

MIAMI — ¡La cocina más famosa de Puerto Rico regresa más encendida que nunca! Super Chef Celebrities , uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión puertorriqueña, estrena su quinta temporada el martes, 3 de febrero a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT , por WAPA+, llevando su inconfundible sabor a nuevas audiencias en los Estados Unidos continentales.

WAPA+ es el único canal FAST gratuito que sirve a la comunidad de más de seis millones de puertorriqueños en los EEUU y está disponible a través de Samsung TV Plus, The Roku Channel, fubo, ViX y Fire TV Channels, entre otras plataformas.

La nueva temporada reúne a 18 nuevas celebridades del mundo del entretenimiento, la música, el deporte, la actuación y las redes sociales, algunas con proyección internacional. Ellos llegan a la cocina para enfrentarse en una competencia individual intensa, manteniendo los altos estándares de exigencia y la pasión culinaria que han convertido al programa en un favorito del público.

Las celebridades que se enfrentarán en la Super Cocina por el gran premio de $40,000 incluyen:

Alí Berdiel , ex basquetbolista y comentarista deportivo

, ex basquetbolista y comentarista deportivo Alwin Vázquez , cantante y líder comunitario de escuela bíblica

, cantante y líder comunitario de escuela bíblica Ámbar Bonilla , cantante y actriz de teatro

, cantante y actriz de teatro Bebé Maldonado , animadora y locutora

, animadora y locutora Edwin Emil Moro , actor y comediante (La Combi, Fantasy Island)

, actor y comediante (La Combi, Fantasy Island) Erick “Chicho” Rodríguez , actor y terapeuta sistemático

, actor y terapeuta sistemático Fernando Allende , actor internacional y cantante (Mexican Dynasties, María)

, actor internacional y cantante (Mexican Dynasties, María) Gerardo Rivas , músico

, músico Humberto Ríos, creador de contenido

creador de contenido Julio César Sanabria , empresario

, empresario Kiria Tapia , boxeadora profesional

, boxeadora profesional Laura Alemán , actriz ( S.W.A.T, Perfecto Anfitrión, Solo de Medianoche)

, actriz ( S.W.A.T, Perfecto Anfitrión, Solo de Medianoche) Linnette Torres , actriz y conductora (Un buen día)

, actriz y conductora (Un buen día) Mela Pabón, creadora de contenido

creadora de contenido Michelle López , presentadora (Lo Sé Todo)

, presentadora (Lo Sé Todo) Ocean Pabón , creador de contenido

, creador de contenido Vivianie Díaz , presentadora y modelo

, presentadora y modelo Xiomara Ríos, comentarista deportiva

Esta edición introduce nuevas reglas y elementos de juego que prometen cambiar el rumbo de la competencia. Los participantes no solo se enfrentarán a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas formas de juego y apuestas, donde podrán jugárselo todo para salvarse de eliminación. Entre las novedades se integran la espátula roja y el guayo, beneficios estratégicos que podrían marcar la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.

El panel de jueces vuelve a estar integrado por la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar cada plato, retar a las celebridades y decidir su permanencia en la competencia. La conducción estará a cargo del animador que ha acompañado el formato desde sus inicios, Luis Ponce.

Para más información, visita www.wapa.tv y sigue @wapatv y @superchefpr en Facebook e Instagram para contenido exclusivo y más detalles de la quinta temporada de Super Chef Celebrities.

Acerca de WAPA+

WAPA+ es un canal FAST que pertenece y es operado por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODO CINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.