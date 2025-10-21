Sofía Lafuente sale de la rutina con el groove "La Cocina"

MIAMI.- Sofía Lafuente estrenó el sencillo La Cocina, una propuesta refrescante y divertida que muestra un lado más ligero de su arte, atreviéndose a salir de su zona de confort para experimentar con mezcla ritmos vibrantes con sonidos pop y alt-pop, en una composición coqueta, honesta y de empoderamiento.
La artista hispano-estadounidense confesó en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS que el trabajo tiene una influencia de Sabrina Carpenter.
"Tengo sentido del humor en mi vida, pero nunca lo había usado en mis letras. El proyecto de Sabrina Carpenter (Short and Sweet) abrió las puertas en ese sentido. De ahí vino un poco la idea, pero la historia de la canción sale de una historia real", comentó.
Durante la conversación, Lafuente expuso que para ella, como fanática, los ritmos siempre son importantes. Por ello, buscó la forma en la que el sonido de La Cocina conectada con los oyentes al tiempo que impulsara la profundidad del mensaje.
"Como fan, las canciones que me sorprenden por su letra, las escucho, pero primero me gusta el ritmo y sigo escuchándolas por las letras. Fueron más las influencias sónicas, estaba escuchando mucho a Sabrina, 1975, que también es un grupo que me gusta mucho. Muchos grupos anglo, británico, americanos y mezclados con una historia más funk que tiene un contraste, pero de eso se trata".
Sonido atrevido
En este sentido, la cantautora señaló que fusionar los ritmos ibéricos con la música anglo fue un experimento exitoso que no solo rinde tributo a sus raíces, también permitió dar un paso más en la creación musical.
"El equipo con el que estoy es increíble. Todos somos muy nerds cuando se trata de hacer la investigación de cómo se logra crear un sonido. Trabajé con Oliver Kid y Rodrigo Crespo, he trabajado con ellos en otros proyectos como compositora, pero esta vez fue un espacio en el que podíamos jugar mucho más. Fue un proyecto que hicimos a lo largo de un año y fue el primero en el que, en vez de entrar a la sesión y hacer un demo para salir con eso, esto se tomó mucho más tiempo porque nuestra meta era crear un sonido, no solo elevar cada canción".
"Espero que cuando salga el proyecto, se note que el sonido creado es el sonido de Sofía Lafuente. Nos pusimos a investigar sobre los sintetizadores, los sonidos, en los 80 en Inglaterra qué se usaba… Nos metimos bastante en el modo investigativo de estos productores, no solo clásicos sino modernos: el proyecto de Sabrina, de 1975. Experimentamos mucho. De La Cocina creo que teníamos como cuatro versiones. Fue un reto, pero también otra manera artística que te trae cosas, ideas y la experimentación, al final, saca algo, espero y se note, más original".
Energía y autenticidad
En este sentido, La Cocina, sostiene, es una versión más honesta y empoderada de lo que ha hecho antes.
"Eclipse era más un proyecto que salió de una relación, una experiencia y desamor. Este que viene es la versión más mujer. He sido aún más honesta y las historias son diferentes. No solo de una época de mi vida, he ido anotando ideas de cosas que he querido hablar. También se trata de arriesgarme más: En la Cocina es una versión de arriesgarme en lo coqueta, en lo sexy, en probar letras que antes me daba más corte porque no estaba tan segura en mí misma. Pero también habrá canciones que traten temáticas más serias. El approach viene de arriesgarme de una manera para ser más honesta".
La trayectoria de Sofía no solo se nutre de su trabajo como cantante, también ha tenido la oportunidad de componer para otros artistas. Esta faceta le ha brindado más versatilidad y una experiencia profunda al momento de hacer canciones para proyectos personales.
"Cuando entras a un estudio como compositora, traes una energía totalmente diferente. Se trata de apoyar y de ayudar al artista a procesar, ser más un apoyo. En el mejor de los casos nos volvemos amigos. También he aprendido muchísimo sobre la claridad y visión que tienen estos artistas, ver cómo van esas etapas y me puse las pilas para tomar en cuenta eso para crear una carrera que no solo sea una carrera, que no solo sea un proyecto, giras, álbumes y que la gente pueda descubrir cuando sea. Trabajar con artistas siempre me ha ayudado a ver la realidad que necesitas para llegar a ese nivel de visión artística".
Sobre La Cocina y lo que espera que sus seguidores se lleven de este proyecto es simple: que conecten con la energía.
"Siempre he conectado mucho con el público femenino. En mis seguidores se nota una energía muy femenina y en eso espero que este proyecto sea una manera de acordarte de que, a lo mejor, solo porque una situación romántica no dure, no significa que como te sientas de guapa, sexy y coqueta, en ese momento no tenga que ver con una persona específica. En mis 20 años ha sido algo que se vuelve más claro. No tiene nada que ver con una persona específica, es un aura, una energía con la que puedes conectar cuando quieras. Espero que conecten con una realidad que no depende de una persona".