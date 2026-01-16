Vino, herencia y alta cocina: una noche donde la Toscana dialogó con Miami en Casa Zeru

BRICKELL .- Miami volvió a confirmarse como un punto de encuentro natural para el lujo contemporáneo, el buen vino y la alta cocina . En el corazón de Brickell, Casa Zeru fue escenario de una velada que combinó gastronomía, hospitalidad refinada y una historia familiar profundamente arraigada en la tradición italiana: la Salvatore Ferragamo Wine Dinner Experience .

La experiencia giró en torno a los vinos de Il Borro , la finca toscana de la familia Ferragamo, presentados personalmente por Salvatore Ferragamo, nieto del legendario diseñador y actual custodio de un proyecto que une vino, sostenibilidad y estilo de vida. La cena reunió a invitados del ámbito empresarial, cultural y social de la ciudad en un ambiente íntimo, donde cada detalle estuvo pensado para ser disfrutado sin prisa.

“Siempre es muy bueno estar en Miami. Esta ciudad ha tenido un momento de renacimiento y es maravilloso estar aquí. Casa Zeru es un lugar fantástico. Estoy muy feliz de poder estar aquí y presentar los vinos de la finca de mi familia en la Toscana, Il Borro, y disfrutar de esta cena fantástica. Es un momento importante para comunicar este estilo de vida de lujo”, expresó Ferragamo durante la velada.

La propuesta culinaria fue concebida como un diálogo natural entre la cocina mediterránea de raíces españolas y los vinos de la Toscana, una combinación que, según el propio Ferragamo, fluye con armonía.

"Casa Zeru combina la cocina española con la cocina tradicional latina y pega muy bien con un vino de la Toscana como el nuestro. Es un momento importante para fusionar dos mundos que funcionan muy bien juntos", afirmó.

Más allá del menú, la experiencia se apoyó en la atmósfera del restaurante: una cocina abierta, un servicio preciso y un entorno elegante y discreto.

“Casa Zeru representa una experiencia gastronómica de élite, con lo mejor de los restaurantes de la ciudad, y estoy muy feliz de colaborar con ellos para mostrar nuestros vinos. Buscan la excelencia en todo: desde el servicio, la comida, la cocina maravillosa que es abierta y todos pueden observar, y el ambiente es precioso, discreto y elegante al mismo tiempo, con una maravillosa selección de vinos como el nuestro. Así que vengan a probarlos”, invitó.

La noche también fue una ventana hacia el universo de Il Borro, una propiedad que trasciende el concepto de bodega. “Il Borro es una propiedad única, privada, en el mismo corazón de la Toscana italiana, cerca del pueblo de Arezzo, justo al pie de los Alpes”, explicó Ferragamo, describiendo un paisaje que conecta montañas, valles y una aldea medieval restaurada que hoy funciona como hotel cinco estrellas.

“Somos una bodega de vinos y un hotel a la misma vez, pero nos gusta pensar primero que somos una granja”, señaló, subrayando la filosofía orgánica y sostenible que define su producción, desde el vino hasta los alimentos que nacen directamente de la tierra.

Desde Casa Zeru, la velada fue concebida como parte de una serie de encuentros pensados para acercar a los clientes a las historias que hay detrás de cada etiqueta. Su gerente, Alejandro Moredia, destacó el espíritu de estos eventos:

“Casa Zeru es un restaurante de comida mediterránea con raíces españolas, especialmente vascas, pero venimos de Ciudad de México. La cena que tenemos hoy es la primera de 2026 y la vamos a hacer de la mano de Salvatore Ferragamo con sus vinos”.

Moredia explicó que este tipo de cenas forman parte del ADN del restaurante. “Este tipo de eventos los hacemos con mucha frecuencia, dependiendo de la temporada y del winemaker que viene. Una vez al mes o cada mes y medio”, dijo, resaltando el valor de ofrecer experiencias cercanas y personalizadas. “Es una forma de regresarles a nuestros clientes… viene el dueño, vengan a cenar, vamos a tener un menú preparado específicamente, pensado en los vinos. Es una cena guiada, una cena maridaje, y les vamos a presentar quién está detrás”.

Así, entre copas, platos cuidadosamente concebidos y conversaciones que cruzaron océanos, la noche dejó claro que cuando el vino, la cocina y la historia se encuentran en el lugar correcto, el resultado trasciende la mesa. Casa Zeru se consolidó, una vez más, como un espacio donde Miami celebra la excelencia con naturalidad y estilo.