Taylor Swift vuelve a colaborar con el productor Max Martin en "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

NUEVA YORK.- Para su esperado nuevo álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift se reunió con Max Martin, el productor sueco que revolucionó el pop moderno con una receta que combina tecnología, simplicidad y un instinto para el gancho perfecto.

A inicios de la década de 1990, Martin dio un giro hacia la composición y producción musical, dejando huella con éxitos mundiales para grupos suecos como Ace of Base y Army of Lovers. Sin salir de Estocolmo, Martin atrajo la atención de los Backstreet Boys. Su trabajo en el exitoso álbum debut homónimo de esa boy band (banda juvenil) le abrió las puertas de Estados Unidos.

Su fórmula del éxito dio origen a otros hits del pop en los últimos 30 años, incluyendo Baby One More Time de Britney Spears, Blinding Lights de The Weeknd y Roar de Katy Perry.

El trabajo de Martin se destaca no solo por su forma de moldear el sonido, sino también por su composición.

"Eso definitivamente es algo que siempre ha sido un poco más común en el hip-hop, donde muchas veces se elige a un productor porque es muy bueno creando beats", explicó Michael Johnson, profesor en el Berklee College of Music de Boston.

Fábrica de hits junto a Taylor Swift

Martin entró por primera vez al universo de Taylor Swift en 2011, cuando ella tenía 21 años y buscaba un nuevo sonido para su transición de estrella del género country a princesa del pop. El resultado fue el éxito We are Never Getting Back Together, que ambos escribieron junto con otras dos canciones del álbum Red de 2012.

Para el disco posterior 1989, Martin coescribió o produjo varios éxitos, entre ellos Shake It Off y Bad Blood.

"Lo que Taylor Swift aprendió de Max Martin fue cómo trabajar con música pop monosilábica... sin que frases realmente largas marquen el ritmo de la canción sino minimizar las palabras para que apoyaran la música", dijo Eric Weisbard, de la Universidad de Alabama.

Éxito tras éxito

Los últimos cuatro álbumes de Swift, culminando con The Tortured Poets Department, fueron proyectos íntimos, pero este año, la artista volvió a colaborar con Martin y su socio habitual Shellback (Karl Johan Schuster) para capturar lo que ella llamó la efervescencia que vive en este momento de su vida.

Swift, ahora con 35 años, atraviesa un gran momento entre el final de su gigantesca gira The Eras Tour y su compromiso con la estrella del fútbol americano Travis Kelce.

"Simplemente surge del momento más contagioso, alegre, salvaje y dramático en el que me he encontrado en mi vida", dijo Swift, hablando en el podcast New Heights de Kelce sobre The Life of a Showgirl.

El álbum, que saldrá el 3 de octubre, contará con 12 canciones, todas coescritas y coproducidas por la cantante junto a Martin y Shellback.

FUENTE: AFP