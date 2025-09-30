Taylor Swift hace historia al vender más de 100 millones de álbumes certificados por RIAA

La cantautora estadounidense Taylor Swift actúa durante su gira Eras en el estadio Sofi de Inglewood, California, el 7 de agosto de 2023.

MIAMI.- Este martes, la cantante pop Taylor Swift rompió el récord de la Recording Industry Association of America (RIAA) al convertirse en la primera y única artista femenina en superar los 100 millones de álbumes vendidos en la historia.

De acuerdo con la página web de la RIAA, al 30 de septiembre la compositora estadounidense ha vendido más de 105 millones de álbumes. Su álbum 1989, lanzado en 2014, es el más vendido de su discografía, registrando 14 millones de copias, mientras que Fearless (2008) ha vendido 11 millones. Red (2012), su debut homónimo Taylor Swift (2006) y su más reciente lanzamiento The Tortured Poets Department (2024), alcanzaron 8 millones de ventas cada uno.

Gracias a esta nueva certificación, Swift se une a un selecto grupo de artistas que han alcanzado este hito comercial en Estados Unidos. Se ubica en el puesto número seis de la lista de artistas musicales con mayores ventas en la historia, detrás de The Beatles, con 183 millones de copias, Garth Brooks, 162 millones, Elvis Presley, 146,5 millones y The Eagles, con 120 millones, reseñó la web.

Nuevas canciones en camino

Esta noticia llega a tan solo días del lanzamiento de la próxima entrega musical de la cantante, The Life of a Showgirl, su decimosegundo álbum de estudio que saldrá a la venta este viernes 3 de octubre. Los fanáticos pudieron conocer la fecha de estreno, portada y nombre del disco durante una aparición en el podcast New Heights, conducido por su prometido Travis Kelce y su hermano, Jason Kelce.

"En cierto modo, refleja cómo se ha sentido mi vida energéticamente. Este álbum trata de lo que ocurría en mi interior, detrás de escenas; fue exuberante, vibrante y lleno de energía", explicó la compositora de Shake It Off, sobre la relación entre el proyecto y su exitosa gira mundial The Eras Tour.

The Life of a Showgirl rompió récords en Spotify al convertirse en el primer álbum en ser preguardado más de cinco millones de veces, el mayor número en la historia de la sección "Conteo Regresivo" de la plataforma. Anteriormente, este récord lo ostentaba The Tortured Poets Department.