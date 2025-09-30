martes 30  de  septiembre 2025
MÚSICA

Taylor Swift hace historia al vender más de 100 millones de álbumes certificados por RIAA

Gracias a esta nueva certificación, Swift se une a un selecto grupo de artistas que han alcanzado el éxito comercial en Estados Unidos

La cantautora estadounidense Taylor Swift actúa durante su gira Eras en el estadio Sofi de Inglewood, California, el 7 de agosto de 2023.

La cantautora estadounidense Taylor Swift actúa durante su gira Eras en el estadio Sofi de Inglewood, California, el 7 de agosto de 2023.

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este martes, la cantante pop Taylor Swift rompió el récord de la Recording Industry Association of America (RIAA) al convertirse en la primera y única artista femenina en superar los 100 millones de álbumes vendidos en la historia.

Lee además
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
MÚSICA

Taylor Swift vuelve a los cines con el lanzamiento de "The Life of a Showgirl"
El actor británico Gary Oldman llega a la proyección de la película Parthenope en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 21 de mayo de 2024.  
RECONOCIMIENTOS

Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico

De acuerdo con la página web de la RIAA, al 30 de septiembre la compositora estadounidense ha vendido más de 105 millones de álbumes. Su álbum 1989, lanzado en 2014, es el más vendido de su discografía, registrando 14 millones de copias, mientras que Fearless (2008) ha vendido 11 millones. Red (2012), su debut homónimo Taylor Swift (2006) y su más reciente lanzamiento The Tortured Poets Department (2024), alcanzaron 8 millones de ventas cada uno.

Gracias a esta nueva certificación, Swift se une a un selecto grupo de artistas que han alcanzado este hito comercial en Estados Unidos. Se ubica en el puesto número seis de la lista de artistas musicales con mayores ventas en la historia, detrás de The Beatles, con 183 millones de copias, Garth Brooks, 162 millones, Elvis Presley, 146,5 millones y The Eagles, con 120 millones, reseñó la web.

Nuevas canciones en camino

Esta noticia llega a tan solo días del lanzamiento de la próxima entrega musical de la cantante, The Life of a Showgirl, su decimosegundo álbum de estudio que saldrá a la venta este viernes 3 de octubre. Los fanáticos pudieron conocer la fecha de estreno, portada y nombre del disco durante una aparición en el podcast New Heights, conducido por su prometido Travis Kelce y su hermano, Jason Kelce.

"En cierto modo, refleja cómo se ha sentido mi vida energéticamente. Este álbum trata de lo que ocurría en mi interior, detrás de escenas; fue exuberante, vibrante y lleno de energía", explicó la compositora de Shake It Off, sobre la relación entre el proyecto y su exitosa gira mundial The Eras Tour.

The Life of a Showgirl rompió récords en Spotify al convertirse en el primer álbum en ser preguardado más de cinco millones de veces, el mayor número en la historia de la sección "Conteo Regresivo" de la plataforma. Anteriormente, este récord lo ostentaba The Tortured Poets Department.

Temas
Te puede interesar

Jennifer López confiesa que divorciarse de Ben Affleck es lo mejor que le ha pasado

Louis Vuitton presenta en París una colección para estar en casa

Fanáticos despiden a Claudia Cardinale en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
FALLA CARCELARIA

Liberan por error en Miami-Dade a asesino sentenciado a cadena perpetua

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
EEUU

Fiscal general anuncia despliegue de una "Fuerza de Protección de ICE" ante aumento de ataques contra agentes

Te puede interesar

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Foto referencial. Mujer en una de las edificaciones de La Habana. 
REPORTAJE

Cuba: Hoteles de lujo para turistas y contenedores como solución al déficit de viviendas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"