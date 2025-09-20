sábado 20  de  septiembre 2025
Taylor Swift vuelve a los cines con el lanzamiento de "The Life of a Showgirl"

Las entradas ya están a la venta en la web, donde también se conocerán los cines en las que la proyección estará disponible

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Taylor Swift está lista para el lanzamiento de The Life of a Showgirl, y como es de esperarse la cantante prepara un estreno de su duodécimo álbum de estudio a lo grande.

La estrella del pop anunció que vuelve a las salas de cine con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, una fiesta de lanzamiento en el que proyectarán por tres días las canciones del disco, el videoclip del sencillo The Fate of Ophelia y detalles sobre la inspiración del proyecto.

Embed

"Por la presente, te invito a una *deslumbrante* velada: ¡la fiesta de lanzamiento oficial de The Life of a Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines! Vas a ver el estreno mundial exclusivo del vídeo musical de mi nuevo single The Fate of Ophelia, junto con imágenes nunca antes vistas, detrás de las escenas de cómo lo hicimos, explicaciones de lo que inspiró esta música, y los nuevos videos con letra de mi álbum", dice el inesperado anuncio de la artista en Instagram.

Taylor también invitó a sus leales swifties a abrir paso a una nueva etapa y dejar atrás otras. "Parece que es hora de quitarse ese conjunto del Eras Tour o ese cárdigan naranja… Bailar es opcional pero muy recomendable”.

Las entradas ya están a la venta en la web releasepartyofashowgirl.com, donde también se conocerán los cines en las que la proyección estará disponible.

En la radio

Los swifties también podrán disfrutar del lanzamiento de a través del canal Taylor's Channel 13 de SiriusXM.

Desde el sábado 20 de septiembre al domingo 19 de octubre, los fanáticos de Taylor podrán disfrutar de toda su música a través de esta sintonía radial, así lo informó la revista People.

"Los oyentes de SiriusXM en América del Norte pueden sintonizar Taylor's Channel 13 en sus automóviles en el canal satelital 13 y en la aplicación SiriusXM", reseñó el medio.

Embed

SiriusXM presentará un especial con lo éxitos de la cantante, con canciones From the Vault, e interpretaciones en vivo.

“Taylor Swift sigue dominando no solo el mundo de la música, sino también todos los aspectos de la cultura pop. Sus canciones, que encabezan las listas de éxitos y son galardonadas, conectan con todas las generaciones de oyentes, y estamos encantados de ofrecer a nuestros suscriptores un espacio para celebrar su fanatismo y su nuevo álbum con el lanzamiento de Taylor's Channel 13”, dijo Scott Greenstein, presidente y director de contenido de SiriusXM, en un comunicado de prensa.

