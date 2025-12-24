miércoles 24  de  diciembre 2025
TECNOLOGÍA

El dispositivo con inteligencia artificial que podría desterrar al 'smartphone' y hacer todo por nosotros

Parece que el smartphone o teléfono inteligente ya no es tan listo como la inteligencia artificial, y la tecnología lo demuestra

Un teléfono celular.

Un teléfono celular.

Freepik
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al tiempo que avanzan las capacidades de la inteligencia artificial (IA) generativa y agéntica, las empresas de consumo anticipan la llegada de un dispositivo distinto del 'smartphone' que hará todo por el usuario desde la comodidad de la interacción con la voz.

Lee además
Jasmine Rosa Vásquez, Directora de Políticas Públicas de Pinterest en EEUU.
OPINIÓN

El poder de las escuelas sin teléfonos: demos a los estudiantes la atención que merecen
Vista parcial del Congreso de la Florida, donde se discuten las propuestas de ley y se realiza la votación.
FLORIDA

Legisladores abogan por mantener en secreto datos sobre domicilios y teléfonos

AI Pin se presentó a finales de 2023 como un dispositivo que se engancha a la ropa, sin pantalla y potenciado con IA con el que la compañía Humane buscaba reemplazar los teléfonos móviles en la comunicación y gestión de tareas del día a día.

Dotado de una cámara, un altavoz y distintos sensores, ofrecía una interacción mediante la voz, el tacto, gestos o a través de una pantalla láser con resolución 720p que se proyectaba en la palma de la mano para atender las peticiones del usuario.

Embed

Este dispositivo no convenció a los consumidores, quienes se quejaban de que ofrecía respuestas lentas, la información no era fiable y su batería no tenía la autonomía esperada, y tras la adquisición de Humane por parte de HP, dejó de funcionar en febrero del presente año.

En 2024 también se conoció Rabbit r1, un dispositivo de bolsillo impulsado por IA generativa que funcionaba como un asistente y unificaba en una única interfaz las diferentes aplicaciones instaladas en el 'smartphone' para administrarlas y utilizarlas mediante comandos de voz.

Embed

Su objetivo, más que sustituir al 'smartphone', era simplificar su uso, para que el usuario pudiera acceder a los servicios que tenía sin tener que cambiar entre las diferentes interfaces de sus aplicaciones ni navegar entre varias ventanas abiertas.

Sin embargo, el futuro parece que no quiere los teléfonos móviles, y la propuesta de AI Pin sigue viva de la mano de empresas tecnológicas como Nothing y OpenAI. La primera ya camina hacia la construcción de una plataforma nativa de IA con la que pretende sustituir el 'smartphone' como dispositivo de referencia en la vida de las personas.

Según explicó el cofundador y director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, en septiembre, cuando desveló este proyecto, requiere la reinvención del 'hardware' de consumo y de un sistema operativo que "conocerá profundamente a su usuario y estará totalmente personalizado para cada persona".

Para su desarrollo, Nothing anunció una ronda de financiación Serie C de 200 millones de dólares, alcanzando una valoración de 1.300 millones de dólares (unos 1.099 millones de euros).

OpenAI, por su parte, adquirió en mayo la empresa io, cofundada por Jonathan Ive, antiguo responsable de Diseño en Apple, con el objetivo de establecer un equipo dedicado al desarrollo de 'hardware' de inteligencia artificial.

Por el momento, solo han confirmado que están trabajando en un dispositivo, que no será ni un 'wearable' (una pulsera o reloj inteligente) ni unos auriculares, si bien distintas filtraciones han anticipado que se trata de un equipo parecido a un altavoz inteligente sin pantalla.

Su desarrollo avanza e incluso esperan tenerlo listo en menos de dos años, y ello pese a los retos que se plantean con su desarrollo, que incluyen el 'software', la infraestructura que lo apoyará y la capacidad de computación, así como cuestiones relacionadas con el asistente de IA, sobre su personalidad, la privacidad y el presupuesto de la potencia informática que necesitará la ejecutar los modelos de lenguaje.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, explicó que esperan construir un dispositivo que, además de hacer cosas por los usuarios, sea contextualmente consciente de cuándo debería molestarlos y cuándo debería presentarles información o solicitar su opinión o no.

Actualmente, están trabajando en los primeros prototipos de su dispositivo, tras descartar un diseño anterior que no les entusiasmaba.

FUENTE: europa press

Temas
Te puede interesar

Las llamadas pueden espiarse de forma remota con las vibraciones que emite el teléfono móvil

Cómo la inteligencia artificial empezó a acelerarse sola

El nuevo campo de batalla: grupos criminales, drones y la urgencia de un poder tecnológico estatal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Te puede interesar

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
SE BUSCA

Desaparece adolescente en Cape Coral y su madre clama ayuda

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
SUCESO

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía