Tras llenar estadios en Europa, el conferencista español Sergio Cánovas trae a Florida su evento gratuito "Crea tu libertad financiera"

MIAMI.- ¿Quién es ese chico que comenzó a soñar en un garaje con apenas 18 asistentes y que ha llenado estadios de España con miles de personas durante varios días consecutivos? Su nombre figura entre los mejores conferencistas de crecimiento personal en el mundo hispanohablante: Sergio Cánovas Rico .

El fundador del movimiento Crea tu Huella llegará el próximo 28 de marzo a Fort Lauderdale con la conferencia gratuita “Crea tu libertad financiera”, que marcará el inicio de su expansión en Estados Unidos.

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El empresario y conferencista español tiene el don de la palabra y la experiencia de quien ha tocado fondo para levantarse con más fuerza. Pero hay más. Su nombre resume perfectamente esa identidad que le hace brillar y que inspira a otros. Sergio significa protector, “el que sirve”. Cánovas viene de cabaña, de refugio, de nuevas casas. Y Rico no necesita explicación: es la abundancia, material y espiritual.

Su nombre llega precedido por cifras poco habituales en el sector del desarrollo personal en español. Su evento insignia, “Tu riqueza eres tú”, ha sacudido las vidas de más de 100.000 personas en 113 ediciones, incluyendo convocatorias multitudinarias en recintos como el Palacio Vistalegre de Madrid, donde reunió a más de 11.000 asistentes entre público presencial y online, el WiZink Center, con cerca de 6.000 personas durante tres días, además de IFEMA Madrid, donde juntó a otras 6.000 personas en un curso intensivo de ventas de cuatro días.

Según el propio Cánovas, estas cifras lo sitúan entre los mayores exponentes de su sector a nivel internacional.

“Con mucha humildad, pero también con honestidad, creo que hoy estamos entre los mayores de este tipo de eventos en el mundo, y probablemente somos el mayor en habla hispana”, afirmó en entrevista. “Con mucha humildad, pero también con honestidad, creo que hoy estamos entre los mayores de este tipo de eventos en el mundo, y probablemente somos el mayor en habla hispana”, afirmó en entrevista.

¿Y qué mejor manera de conocer a este inspirador de multitudes que con una conferencia gratuita en Florida? Un lujo, sin dudas.

“Crea tu libertad financiera” servirá como presentación de su metodología en el sur de Florida y como antesala del evento intensivo “Tu riqueza eres tú”, programado para los días 5, 6 y 7 de junio en Miami.

Una historia de superación

Cánovas suele presentarse con una frase que resume su origen: “vengo de una familia muy humilde”.

Nació en Alicante, España, en un entorno de dificultades económicas. Su padre falleció cuando él tenía ocho años y su madre sostuvo el hogar trabajando largas jornadas. A los 14 años, decidió abandonar los estudios y comenzar a trabajar para ayudar en casa.

Fue peón de albañil, camarero, repartidor, encofrador y operario de mantenimiento, entre otros oficios. El trabajo duro marcó su visión del esfuerzo y la independencia.

“No vengo de Harvard, ni tengo cinco carreras, ni hablo siete idiomas”, admitió. “Siempre digo que soy un espejo amable en el que mirarse, porque si alguien como yo pudo construir una vida diferente, muchas personas también pueden hacerlo”.

Hacerlo mejor tras la caída

Cuando tenía 18 años, Sergio descubrió la literatura de desarrollo personal. A partir de ese momento comenzó una etapa de formación intensa que lo llevó a iniciar una carrera en ventas. Aunque su primer trabajo como comercial terminó con un despido por bajo rendimiento, poco después se convirtió en uno de los vendedores más exitosos del sector editorial en España y posteriormente, en director comercial y coordinador nacional en grandes estructuras empresariales.

Antes de cumplir los 26 años, dirigía equipos de cientos de personas y alcanzaba ingresos que, según relata, rondaban los 50.000 euros mensuales.

Pero esa etapa también le dejó una lección importante: sabía generar dinero, pero no administrarlo.

Inspirado por Tony Robbins

Otro giro decisivo ocurrió cuando asistió en Londres a un evento del conferencista estadounidense Tony Robbins, a quien considera su mayor referente.

Allí comprendió que, pese al éxito económico, muchas áreas de su vida estaban desequilibradas. Tras esa experiencia, decidió abandonar su carrera corporativa y crear un proyecto propio en el ámbito del desarrollo personal dirigido al público hispanohablante.

“Ese día entendí quién quería ser”, explicó. “Vi a alguien que había empezado desde abajo y pensé: quiero hacer algo así, pero para el mercado hispano”.

Ese proyecto se convertiría con el tiempo en Crea tu Huella, una plataforma de formación intensiva centrada en mentalidad, liderazgo, ventas, misión de vida y educación financiera.

El primer evento se celebró en un garaje con 18 participantes. Desde entonces, la propuesta fue creciendo por recomendación boca a boca hasta alcanzar convocatorias masivas.

Además, el programa “Tu riqueza eres tú” ha superado las 100.000 personas formadas, una cifra que, según Cánovas, no tiene precedentes en su formato en el mundo hispanohablante.

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Premios y reconocimiento en la industria

La expansión de su proyecto también ha venido acompañada de premios dentro del sector.

El evento “Tu riqueza eres tú” fue reconocido como Mejor Evento Transformacional en los Mentoryx Awards, certamen que distingue a figuras del ámbito del desarrollo personal.

Cánovas también recibió el premio a Mejor Trayectoria en ese mismo evento, por sus 14 años de trabajo en la industria.

A ello se suma el Premio Conciencia al Potencial Humano, otorgado por el histórico medio español Cambio 16, que reconoce a líderes y figuras influyentes en ámbitos como la innovación, el pensamiento y la transformación social.

Florida: puerta de entrada a Estados Unidos

La llegada a Florida es parte de una estrategia de expansión internacional para replicar el sistema de formación de Crea tu Huella en distintos países. La operación local estará liderada por Ricardo Vásquez (dueño de la franquicia de Florida) y Liliana De Ponte, quienes se encargarán de la promoción y la organización de los eventos en el estado.

Para Cánovas, el sur de Florida es un punto estratégico por su gran comunidad hispana y su conexión con América Latina: “Sabemos que abrir un mercado desde cero siempre es el reto más difícil”.

“Pero también sabemos que cuando las personas viven la experiencia, el boca a boca empieza a hacer su trabajo”, aseguró.

Evento abierto al público

El evento gratuito del 28 de marzo será una conferencia intensiva de dos horas diseñada como introducción a su metodología. Cánovas la describe como una experiencia orientada a provocar una revisión profunda de la relación con el dinero, las creencias personales y la dirección de vida.

“Es como encender el GPS de tu vida”, explicó. “Un momento para recalcular, elevar estándares, salir del conformismo y volver a soñar”. “Es como encender el GPS de tu vida”, explicó. “Un momento para recalcular, elevar estándares, salir del conformismo y volver a soñar”.

La conferencia “Crea tu libertad financiera” se realizará en el Downtown Event Center, ubicado en 416 NE 1st Street, Fort Lauderdale, FL 33301.

Esta actividad servirá como antesala del evento intensivo “Tu riqueza eres tú”, que se celebrará en Miami los días 5, 6 y 7 de junio, con el que Cánovas y su equipo buscan iniciar formalmente su posicionamiento en el mercado estadounidense.

Promoción y marketing de Lopera International. Los interesados en las dos sesiones gratuitas con cupo limitado deben registrarse escribiendo a [email protected]