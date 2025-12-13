Yoel Sardiñas presenta los Investep Academy Awards: una gala para honrar historias de éxito y transformación financiera

MIAMI.- Investep Academy, fundada por el reconocido inversionista y conferencista internacional Yoel Sardiñas , celebra los Investep Academy Awards , una elegante gala creada para reconocer y honrar las historias más inspiradoras de transformación dentro de la comunidad de Investepers .

El evento se llevó a cabo el viernes 12 de diciembre en el Trump National Doral Miami , y reunió a estudiantes, empresarios, líderes comunitarios y destacadas personalidades del mundo financiero y del entretenimiento para celebrar logros extraordinarios impulsados por la educación financiera y la mentalidad ganadora promovida por Investep Academy.

La noche contó con una alfombra roja que reunió a Yoel Sardiñas junto a su esposa, Victoria Rosano, además de invitados destacados como Rodner Figueroa, Ismael Cala, Carlos Calderon, Vanessa Lyon, Diana Fuentes y Adriana Martin. Durante la gala se reconocieron historias reales de personas que han transformado sus vidas gracias a la inversión responsable, la disciplina y el acceso a conocimiento financiero de alto impacto de la mano de Investep Academy.

"Los Investep Academy Awards no solo celebran resultados financieros, sino el proceso, la resiliencia y la evolución personal de miles de estudiantes que decidieron tomar control de su futuro", expresó Yoel Sardiñas, inversionista en la Bolsa de Nueva York y Fundador de Investep Academy.

A través de esta gala, Investep Academy reafirma su compromiso con la educación financiera accesible y con la creación de una comunidad sólida que cree en la transformación a largo plazo.

Sobre Yoel Sardiñas

Yoel Sardiñas es inversionista en la Bolsa de Nueva York, conferencista internacional y fundador de Investep Academy, una plataforma educativa dedicada a transformar vidas a través de la educación financiera, la inversión consciente y el desarrollo de una mentalidad ganadora.

Instagram: @yoelsardinasoficial | @investepacademyoficial