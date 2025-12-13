sábado 13  de  diciembre 2025
INSPIRACIÓN

Yoel Sardiñas presenta los Investep Academy Awards: una gala para honrar historias de éxito y transformación financiera

El evento se llevó a cabo en el Trump National Doral Miami, y reunió a estudiantes, empresarios, líderes comunitarios y destacadas personalidades

Yoel Sardiñas e Ismael Cala.&nbsp;

Yoel Sardiñas e Ismael Cala. 

Cortesía/Nota de prensa. Foto: Alberto E. Tamargo | @aetphoto715
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Investep Academy, fundada por el reconocido inversionista y conferencista internacional Yoel Sardiñas, celebra los Investep Academy Awards, una elegante gala creada para reconocer y honrar las historias más inspiradoras de transformación dentro de la comunidad de Investepers.

El evento se llevó a cabo el viernes 12 de diciembre en el Trump National Doral Miami, y reunió a estudiantes, empresarios, líderes comunitarios y destacadas personalidades del mundo financiero y del entretenimiento para celebrar logros extraordinarios impulsados por la educación financiera y la mentalidad ganadora promovida por Investep Academy.

Lee además
invertir en propiedades de lujo: ¿como maximizar el retorno de inversion?
OPINIÓN

Invertir en propiedades de lujo: ¿Cómo maximizar el retorno de inversión?
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica a nivel global. 
TECNOLOGíA

Empresa de IA Anthropic invertirá $50.000 millones en centros de datos

La noche contó con una alfombra roja que reunió a Yoel Sardiñas junto a su esposa, Victoria Rosano, además de invitados destacados como Rodner Figueroa, Ismael Cala, Carlos Calderon, Vanessa Lyon, Diana Fuentes y Adriana Martin. Durante la gala se reconocieron historias reales de personas que han transformado sus vidas gracias a la inversión responsable, la disciplina y el acceso a conocimiento financiero de alto impacto de la mano de Investep Academy.

“Los Investep Academy Awards no solo celebran resultados financieros, sino el proceso, la resiliencia y la evolución personal de miles de estudiantes que decidieron tomar control de su futuro”, expresó Yoel Sardiñas, inversionista en la Bolsa de Nueva York y Fundador de Investep Academy. “Los Investep Academy Awards no solo celebran resultados financieros, sino el proceso, la resiliencia y la evolución personal de miles de estudiantes que decidieron tomar control de su futuro”, expresó Yoel Sardiñas, inversionista en la Bolsa de Nueva York y Fundador de Investep Academy.

A través de esta gala, Investep Academy reafirma su compromiso con la educación financiera accesible y con la creación de una comunidad sólida que cree en la transformación a largo plazo.

Sobre Yoel Sardiñas

Yoel Sardiñas es inversionista en la Bolsa de Nueva York, conferencista internacional y fundador de Investep Academy, una plataforma educativa dedicada a transformar vidas a través de la educación financiera, la inversión consciente y el desarrollo de una mentalidad ganadora.

Instagram: @yoelsardinasoficial | @investepacademyoficial

Temas
Te puede interesar

Amazon invertirá $50.000 millones en infraestructura IA para el gobierno de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Luis Antonio Papo Rosario, miembro del Gran Combo de Puerto Rico 
OBITUARIO

Fallece Papo Rosario, histórico cantante de El Gran Combo de Puerto Rico

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a los simpatizantes frente a la sede general en Santiago, tras los primeros resultados de las elecciones generales.
ELECCIONES

La derecha chilena, más cerca de regresar a La Moneda de la mano de José Antonio Kast

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Be´eri, cruel asalto de Hamás.
MUNDO

Kibutz en Israel acuerda demoler casas dañadas en asalto de Hamás

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Organización de Naciones Unidas.
MUNDO

Derechos Humanos: Vigencia y desafíos 77 años después

Farmacia en Cuba. 
CRISIS SANITARIA

Cuba: Aumentan a 47 las muertes por dengue y chikungunya