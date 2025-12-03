Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

MIAMI. - Un 36% de los residentes de Florida ya cambió de domicilio o planea hacerlo en el corto plazo debido a la inestabilidad de las pólizas de vivienda y la creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos, según reveló la decimotercera Encuesta Climática de la Florida Atlantic University (FAU).

En un estado que aún intenta recuperarse de las cicatrices dejadas por la temporada ciclónica de 2024, el estudio confirma que la inviabilidad económica se suma al peligro físico como el principal motor de un desplazamiento poblacional que amenazaría con redefinir la estructura social del estado.

Tormenta perfecta

Los datos del Centro de Estudios Ambientales de la FAU exponen una correlación directa entre la ansiedad climática y la solvencia económica.

Colin Polsky, profesor y director del centro, subrayó que los residentes conectan ahora los puntos entre el cambio climático y sus facturas mensuales, y que ya no se trata solo de temor al viento o al agua, sino de la imposibilidad de pagar por su protección.

Para finales de este año, el promedio de la prima de seguro de propiedad en Florida superó los 5.800 dólares anuales, una cifra que triplica el promedio nacional.

Cicatrices de Helene y Milton

La encuesta llega justo un año después de una temporada devastadora. Los huracanes Helene (Categoría 4) y Milton (Categoría 5), que golpearon el año pasado, dejaron un trauma persistente en la psique colectiva y en la infraestructura estatal, según el estudio.

A diferencia de eventos anteriores, estos ciclones provocaron inundaciones masivas tierra adentro, un tipo de daño que las pólizas estándar de vivienda rara vez cubren.

La devastación financiera de 2024 actúa como el catalizador del actual éxodo. Muchos de los encuestados que afirman haberse mudado no lo hicieron por elección, sino por desplazamiento forzoso.

La imposibilidad de reconstruir bajo los nuevos y costosos códigos de edificación, sumada a la negativa de las aseguradoras a renovar pólizas en zonas de alto riesgo, empujó a residentes de larga data hacia la salida, de acuerdo con la investigación.

Florida, históricamente un imán para nuevos residentes, observa ahora una puerta giratoria donde entran jubilados adinerados capaces de "autoasegurarse" y salen trabajadores esenciales incapaces de costear el riesgo.