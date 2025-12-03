miércoles 3  de  diciembre 2025
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

Un estudio de la Florida Atlantic University revela que un 36% de la población del estado no descarta la posibilidad de radicarse en otras áreas del país

Temporada de huracanes en Florida

Temporada de huracanes en Florida

PIXABAY
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un 36% de los residentes de Florida ya cambió de domicilio o planea hacerlo en el corto plazo debido a la inestabilidad de las pólizas de vivienda y la creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos, según reveló la decimotercera Encuesta Climática de la Florida Atlantic University (FAU).

En un estado que aún intenta recuperarse de las cicatrices dejadas por la temporada ciclónica de 2024, el estudio confirma que la inviabilidad económica se suma al peligro físico como el principal motor de un desplazamiento poblacional que amenazaría con redefinir la estructura social del estado.

Lee además
Imagen referencial.
A TOMAR PRECAUCIONES

Florida: Llegada de "superniebla" amenaza seguridad en autopistas estatales
Imagen referencial
CIFRAS DISPARADAS

Alarma financiera en Florida, morosidad en tarjetas de crédito supera el promedio nacional

Tormenta perfecta

Los datos del Centro de Estudios Ambientales de la FAU exponen una correlación directa entre la ansiedad climática y la solvencia económica.

Colin Polsky, profesor y director del centro, subrayó que los residentes conectan ahora los puntos entre el cambio climático y sus facturas mensuales, y que ya no se trata solo de temor al viento o al agua, sino de la imposibilidad de pagar por su protección.

Para finales de este año, el promedio de la prima de seguro de propiedad en Florida superó los 5.800 dólares anuales, una cifra que triplica el promedio nacional.

Cicatrices de Helene y Milton

La encuesta llega justo un año después de una temporada devastadora. Los huracanes Helene (Categoría 4) y Milton (Categoría 5), que golpearon el año pasado, dejaron un trauma persistente en la psique colectiva y en la infraestructura estatal, según el estudio.

A diferencia de eventos anteriores, estos ciclones provocaron inundaciones masivas tierra adentro, un tipo de daño que las pólizas estándar de vivienda rara vez cubren.

La devastación financiera de 2024 actúa como el catalizador del actual éxodo. Muchos de los encuestados que afirman haberse mudado no lo hicieron por elección, sino por desplazamiento forzoso.

La imposibilidad de reconstruir bajo los nuevos y costosos códigos de edificación, sumada a la negativa de las aseguradoras a renovar pólizas en zonas de alto riesgo, empujó a residentes de larga data hacia la salida, de acuerdo con la investigación.

Florida, históricamente un imán para nuevos residentes, observa ahora una puerta giratoria donde entran jubilados adinerados capaces de "autoasegurarse" y salen trabajadores esenciales incapaces de costear el riesgo.

Temas
Te puede interesar

Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Niño de 1 año y medio muere ahogado en Pembroke Pines

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"

Te puede interesar

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Por Daniel Castropé
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025. video
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses